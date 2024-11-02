Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и доказал, что он – не болгарин

Певец Филипп Киркоров 1 ноября, в день бракосочетания своих родителей, поделился с подписчиками свадебными фотографиями отца с матерью. Народный артист также опубликовал свидетельство о заключении брака родителей. Выяснилось, что по происхождению Киркоров армянин, а не болгарин, как считали многие. Его настоящая фамилия — Крикорян.

Родители Киркорова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

«Ровно 60 лет назад, 1-го ноября 1964 года, родилась моя семья. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь», — подписал фото певец.

Свидетельство о заключении брака. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Благодаря Филиппу поклонники также узнали, что известный певец Бедрос Киркоров на самом деле Крикорян. Фанаты отметили, что так даже лучше, ведь Крикорян Филипп Бедросович звучит ещё интересней.