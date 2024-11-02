Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и доказал, что он – не болгарин
Народный артист РФ Киркоров заявил, что его настоящая фамилия Крикорян
Филипп Киркоров. Фото © Life.ru
Певец Филипп Киркоров 1 ноября, в день бракосочетания своих родителей, поделился с подписчиками свадебными фотографиями отца с матерью. Народный артист также опубликовал свидетельство о заключении брака родителей. Выяснилось, что по происхождению Киркоров армянин, а не болгарин, как считали многие. Его настоящая фамилия — Крикорян.
Родители Киркорова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
«Ровно 60 лет назад, 1-го ноября 1964 года, родилась моя семья. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь», — подписал фото певец.
Свидетельство о заключении брака. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Благодаря Филиппу поклонники также узнали, что известный певец Бедрос Киркоров на самом деле Крикорян. Фанаты отметили, что так даже лучше, ведь Крикорян Филипп Бедросович звучит ещё интересней.
Кстати, недавно певец раскрыл ещё одну тайну. Артист признался, что много лет назад стал соучастником ситуации, которая унесла жизнь человека. В 2004 году во время концерта в Атлантик-Сити, сходя со сцены, Киркоров случайно толкнул одного из охранников. Мужчина упал с лестницы, ударившись головой о бетон и потеряв сознание. Несмотря на заверения о благополучии пострадавшего, через год охранник скончался.