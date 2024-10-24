Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 10:24

SHAMAN, Лепс или Киркоров: Россияне выбрали певца года

ВЦИОМ: SHAMAN стал лучшим певцом года по версии россиян, набрав 38% голосов

Россияне выбрали певцом года SHAMAN. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/shaman.me, gvleps, fkirkorov

Россияне выбрали певцом года SHAMAN. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/shaman.me, gvleps, fkirkorov

ВЦИОМ уже начал подводить итоги 2024 года и назвал имя певца, которого россияне назвали лучшим в стране. Уже второй год подряд первую строчку этого рейтинга занимает SHAMAN (Ярослав Дронов). На этот раз за него проголосовали боле трети россиян (38%).

Второе место с большим отрывом занимает Олег Газманов (19%), а символическую бронзовую медаль получает Григорий Лепс (10%). Король эстрады Филипп Киркоров и главный блондин Николай Басков делят четвёртую строчку рейтинга с результатом 6%.

Коллегам по цеху придётся приложить немало усилий, чтобы обойти Шамана в следующем году. Ярослав ответил журналистам, есть ли у него конкуренты.

«Конечно, есть. Это я сам через десять лет», — сказал певец aif.ru.

Производители водки из Петербурга будут бороться с Shaman за бренд «Я русский»
Производители водки из Петербурга будут бороться с Shaman за бренд «Я русский»

Ранее SHAMAN опубликовал видео на фоне Кремля, заявив, что решает важные вопросы. Также Life.ru писал, что недавно разведённый артист перенёс свой концерт в Дзержинске по некой уважительной причине.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Григорий Лепс
  • Олег Газманов
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar