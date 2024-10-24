SHAMAN, Лепс или Киркоров: Россияне выбрали певца года

ВЦИОМ уже начал подводить итоги 2024 года и назвал имя певца, которого россияне назвали лучшим в стране. Уже второй год подряд первую строчку этого рейтинга занимает SHAMAN (Ярослав Дронов). На этот раз за него проголосовали боле трети россиян (38%).

Второе место с большим отрывом занимает Олег Газманов (19%), а символическую бронзовую медаль получает Григорий Лепс (10%). Король эстрады Филипп Киркоров и главный блондин Николай Басков делят четвёртую строчку рейтинга с результатом 6%.

Коллегам по цеху придётся приложить немало усилий, чтобы обойти Шамана в следующем году. Ярослав ответил журналистам, есть ли у него конкуренты.