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14 октября, 09:12

Он свободен! Shaman опубликовал свидетельство о разводе с женой

Shaman официально развёлся с женой Еленой Мартыновой

Певец Shaman. Фото © Life.ru

Певец Shaman. Фото © Life.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов) решил подтвердить, что его развод с женой не является никакой пиар-выдумкой. Для этого артист опубликовал в своём телеграм-канале фотографию свидетельства о расторжении брака со своей уже бывшей супругой Еленой Мартыновой.

Свидетельство Шамана. Фото © Telegram / SHAMAN

Свидетельство Шамана. Фото © Telegram / SHAMAN

Согласно документу, брак был официально расторгнут 13 октября 2024 года. Свидетельство о расторжении было выдано московским Органом ЗАГС №73.

Напомним, что новость о расторжении брака Ярослав Дронов подтвердил в конце сентября. Его бывшая супруга Елена Мартынова рассказывала, что решение о разводе стало обоюдным, а разошлись они с мужем полюбовно.

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Владимир Озеров
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