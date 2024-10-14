Он свободен! Shaman опубликовал свидетельство о разводе с женой
Shaman официально развёлся с женой Еленой Мартыновой
Певец Shaman. Фото © Life.ru
Певец Shaman (Ярослав Дронов) решил подтвердить, что его развод с женой не является никакой пиар-выдумкой. Для этого артист опубликовал в своём телеграм-канале фотографию свидетельства о расторжении брака со своей уже бывшей супругой Еленой Мартыновой.
Свидетельство Шамана. Фото © Telegram / SHAMAN
Согласно документу, брак был официально расторгнут 13 октября 2024 года. Свидетельство о расторжении было выдано московским Органом ЗАГС №73.
Напомним, что новость о расторжении брака Ярослав Дронов подтвердил в конце сентября. Его бывшая супруга Елена Мартынова рассказывала, что решение о разводе стало обоюдным, а разошлись они с мужем полюбовно.