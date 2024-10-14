Он свободен! Shaman опубликовал свидетельство о разводе с женой

Певец Shaman (Ярослав Дронов) решил подтвердить, что его развод с женой не является никакой пиар-выдумкой. Для этого артист опубликовал в своём телеграм-канале фотографию свидетельства о расторжении брака со своей уже бывшей супругой Еленой Мартыновой.