«Я уже этого всего наелся»: Shaman рассказал о своей идеальной девушке

Не так давно известный российский певец Shaman (Ярослав Дронов) развёлся со своей женой. Life.ru решил поинтересоваться у вновь холостого артиста, какая девушка станет для него идеальной парой.

«Чтобы меня магнитило, тянуло. Чтобы мне было с ней лучше, чем без неё. Нет каких-то определённых качеств. Нет какого-то критерия», — заявил певец на Дне Рождения МУЗ-ТВ в Государственном Кремлёвском Дворце.

По словам Shaman, для отношений ему не важны длинные ноги, так как всего этого он «давно наелся». Певцу важно, чтобы к девушке его тянуло. Также Ярослав в шутку сказал, что уже женат, вспомнив свою роль в фильме, а ещё отметил, что не одинок, так как с ним вся Россия.