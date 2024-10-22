Производители водки из Петербурга будут бороться с Shaman за бренд «Я русский»
Shaman. Обложка © Telegram / SHAMAN
За бренд «Я русский» с SHAMANом будут бороться производители водки из Петербурга. Они зарегистрировали похожую торговую марку ещё 15 лет — «Я русский! Каков восторг!». Фразу бизнесмены позаимствовали у полководца Александра Суворова.
История питерской водочки началась в далёком 2009 году, когда SHAMAN ещё не шёл до конца. ООО «Царевъ» запатентовало бренд «Я русский! Каков восторг!». Предприниматели рассказали SHOT, что в последнее время водку выпускать перестали, но от торговой марки бизнесмены не отказались. По их словам, сейчас под этим брендом они готовятся выпускать другие товары, которые скоро появятся не только в магазинах, но и на маркетплейсах.
Владельцы марки уверены, что Роспатент не позволит Дронову зарегистрировать бренд, потому что он уже занят ими, и назвали заявку певца неудачной пиар-акцией. Бизнесмены говорят, что могли бы потребовать с артиста роялти за использование их знака в песне «Я русский», но делать этого не будут, так как наш патриот «неплохо поёт».
Сейчас комиссия Роспатента будет изучать все имеющиеся «Русские бренды» и сопоставлять их с вариантом Дронова. А таких товарных знаков набирается очень даже много, среди них и просто «русский», и англоязычное russkii и даже i'm russkij. В водочную битву может вступить и «Союзплодоимпорт», который выпускает «Русскую» беленькую ещё с советских времён.
Напомним, Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков с наименованием «Я русский». В частности, под этим брендом музыкант мог продавать алкоголь, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. После волны критики в Сети Ярослав Дронов объяснил своё решение. К слову, общественники уже призывают не допустить регистрации бренда, указывая, что это противоречит сущности патриотизма.