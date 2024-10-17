Водки не будет: Shaman объяснил решение зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Российский певец Ярослав Дронов, известный российской аудитории под псевдонимом Shaman, подтвердил своё решение о регистрации товарного знака «Я русский». По его словам, эта идея, обусловлена защитой репутации.

«Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием «Я русский». Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения. За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом», — заявил певец, объясняя причину своего решения.

По его словам, чтобы контролировать применение названия его песни, необходимо зарегистрировать товарный знак. Он пояснил, что на маркетплейсах много «ширпотрёба» с его псевдонимом, и многие люди думают, что раз там написано Shaman, значит вещи качественные и продаются от лица певца. Однако на самом деле это не так и на многих площадках таким образом продают контрафакт.