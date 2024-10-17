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16 октября, 21:12

Водки не будет: Shaman объяснил решение зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Shaman объяснил идею о регистрации товарного знака «Я русский» защитой репутации

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Telegram / Shaman

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Telegram / Shaman

Российский певец Ярослав Дронов, известный российской аудитории под псевдонимом Shaman, подтвердил своё решение о регистрации товарного знака «Я русский». По его словам, эта идея, обусловлена защитой репутации.

«Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием «Я русский». Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения. За два года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом», — заявил певец, объясняя причину своего решения.

По его словам, чтобы контролировать применение названия его песни, необходимо зарегистрировать товарный знак. Он пояснил, что на маркетплейсах много «ширпотрёба» с его псевдонимом, и многие люди думают, что раз там написано Shaman, значит вещи качественные и продаются от лица певца. Однако на самом деле это не так и на многих площадках таким образом продают контрафакт.

«Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего. И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», — заявил певец.

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Напомним, не так давно Shaman решил сделать словосочетание «Я русский» своим брендом и подал две заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков. Если те будут успешно зарегистрированы, то артист сможет производить под этим названием алкогольные напитки, косметику, продукты питания и даже товары для взрослых. Однако поддержали решение певца не все. Например, священник Островский считает, что этими словами себя идентифицирует любой русский человек, потому их нельзя запатентовать и запретить использовать.

Оксана Попова
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