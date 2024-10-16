«Ем один раз в день»: Shaman раскрыл секрет стройности

Певец Ярослав Дронов, известный российской аудитории под псевдонимом Shaman, покоряет сердца поклонников не только вокальными данными и патриотической позицией, но и — в случае фанаток — красивой фигурой. Однако, как оказалось, в детстве музыкант не отличался стройностью.

В школе Дронов прогуливал физкультуру и не любил заниматься спортом. Мальчиком он был «достаточно пухленьким», пишет портал «Страсти». Тем не менее, артист поправил физическое состояние в процессе творческой деятельности. Shaman признался, что зачастую ест всего раз в день.

«На концертах идёт двухчасовое кардио, если кто видел: постоянно бегаю туда-сюда. Это раз. Ну и второе — ем достаточно мало», — подчеркнул исполнитель.

По словам Дронова, если поесть перед выступлением, то возникнет тяжесть. Поэтому он ограничивается водой, чаем или лёгким перекусом перед концертами, а ужинает уже после ухода со сцены.