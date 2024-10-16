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16 октября, 10:32

Певец Shaman сможет продавать водку под брендом «Я русский»

Певец Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я русский»

Певец Shaman подал в Роспатент заявки на регистрацию бренда «Я русский». Обложка © Life.ru

Певец Shaman подал в Роспатент заявки на регистрацию бренда «Я русский». Обложка © Life.ru

Певец Shaman, настоящее имя Ярослав Дронов, решил сделать словосочетание «Я русский» своим брендом и подал две заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков.

Если его зарегистрируют, Дронов сможет производить и продавать под этим названием алкогольные напитки, такие как водка, виски и ром. Кроме того, он получит возможность торговать ладаном, косметикой, различными товарами для взрослых, продуктами питания, а также организовывать шоу-программы и проводить концерты, сообщает Агентство «Москва».

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Отметим, что Дронов — не первая знаменитость, которая изъявила желание защитить свои интеллектуальные права на ассоциированные с ними наименования. К примеру, Алла Пугачёва, как уже рассказывал Life.ru, оставила за собой несколько товарных знаков для бизнеса. Выяснилось, что «Примадонна» — это не только сценическое прозвище звезды, но и её официальный бренд. Кроме того, артистка зачем-то зарегистрировала товарный знак «Баронесса фон Орбах». Имя дочери «Кристина» она также записала на себя. Продюсер Максим Фадеев подал в Роспатент заявку на регистрацию изображения персонажа Глюк'oZа в качестве товарного знака. А вот Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи».

Недавно Shaman развелся с супругой Еленой Мартыновой. Пара поженилась в 2017 году, детей у них не было.

Марина Фещенко
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