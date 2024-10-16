Певец Shaman сможет продавать водку под брендом «Я русский»

Если его зарегистрируют, Дронов сможет производить и продавать под этим названием алкогольные напитки, такие как водка, виски и ром. Кроме того, он получит возможность торговать ладаном, косметикой, различными товарами для взрослых, продуктами питания, а также организовывать шоу-программы и проводить концерты, сообщает Агентство «Москва».