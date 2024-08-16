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16 августа, 16:45

Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака "Агата Кристи"

Вадим Самойлов. Обложка © VK / Вадим Самойлов

Вадим Самойлов. Обложка © VK / Вадим Самойлов

Федеральная служба интеллектуальной собственности России отказала певцу Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака "Агата Кристи". Об этом говорится в заключении Роспатента.

Уточняется, что Самойлов собирался продавать музыкальное оборудование, одежду и предоставлять образовательные услуги. С такой идеей он обратился в соответсвующее органы ещё год назад. Помимо знака "Агата Кристи", он хотел зарегистрировать знак "Рок-группа Агата Кристи". 13 августа артисту прислали два отказа.

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Ранее Life.ru сообщал, что танцор Мигель хотел запатентовать товарный знак MIGEL для бизнеса, но ему отказали, потому что бренд "Мигель" уже оказался занят шубками из Ставрополья. Артист подал в суд, но проиграл, поскольку предприниматель из региона открыл магазин ещё задолго до популярности танцора.

Александра Мышляева
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