Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака "Агата Кристи"

Федеральная служба интеллектуальной собственности России отказала певцу Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака "Агата Кристи". Об этом говорится в заключении Роспатента.

Уточняется, что Самойлов собирался продавать музыкальное оборудование, одежду и предоставлять образовательные услуги. С такой идеей он обратился в соответсвующее органы ещё год назад. Помимо знака "Агата Кристи", он хотел зарегистрировать знак "Рок-группа Агата Кристи". 13 августа артисту прислали два отказа.