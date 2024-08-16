Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака "Агата Кристи"
Вадим Самойлов. Обложка © VK / Вадим Самойлов
Федеральная служба интеллектуальной собственности России отказала певцу Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака "Агата Кристи". Об этом говорится в заключении Роспатента.
Уточняется, что Самойлов собирался продавать музыкальное оборудование, одежду и предоставлять образовательные услуги. С такой идеей он обратился в соответсвующее органы ещё год назад. Помимо знака "Агата Кристи", он хотел зарегистрировать знак "Рок-группа Агата Кристи". 13 августа артисту прислали два отказа.
Ранее Life.ru сообщал, что танцор Мигель хотел запатентовать товарный знак MIGEL для бизнеса, но ему отказали, потому что бренд "Мигель" уже оказался занят шубками из Ставрополья. Артист подал в суд, но проиграл, поскольку предприниматель из региона открыл магазин ещё задолго до популярности танцора.