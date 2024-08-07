Общественники сорвали концерт экс-фронтмена "Агаты Кристи" Глеба Самойлова в Екатеринбурге
В Екатеринбурге отменили концерт экс-фронтмена "Агаты Кристи" Глеба Самойлова
Глеб Самойлов. Обложка © VK / "Агата Кристи"
В Екатеринбурге отменили концерт основателя рок-группы "Агаты Кристи" Глеба Самойлова. Как сообщает SHOT, ранее на этом из-за скандала в Красноярске настояли представители общественного движения "Русская община". Тогда сибиряков возмутило выступление 54-летнего Самойлова, который, по мнению зрителей, был нетрезв.
В Екатеринбурге Самойлов должен был выйти на сцену "Фабрики Event Hall" в пятницу, 9 августа, с той же программой, что была в Красноярске, — "Агата Кристи 35 на бис". Однако общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой запретить выступление музыканта. Они также заявили, что артист ранее осуждал СВО и критиковал российские власти.
Как рассказали организаторы, концерт Самойлова 9 августа не состоится, так как пришёл "запрет от правоохранителей". Предварительно, выступление музыканта перенесут на 4 января.
Ранее сообщалось, что в Череповце власти отменили выступление рэпера Unki. На тексты песен 19-летнего артиста, содержащие нецензурную брань и упоминание наркотиков, обратили внимание родители подростков, планировавших посетить концерт.