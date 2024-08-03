Концерт рэпера Unki в Череповце отменили из-за мата и наркотиков в песнях 3 августа, 16:34 Рэпер Unki. Обложка © Telegram / unki

В Череповце власти отменили выступление 19-летнего рэпера Unki (Тимофей Долгов), в текстах песен которого присутствует много ненормативной лексики и содержится упоминание о наркотиках. Об этом сообщили местные СМИ.

Жалобу в управление по делам культуры города подали родители, призвав обратить внимание на исполнителя и принять меры к запрету его концерта. Администрация Череповца изучила материалы дела и согласилась с доводами горожан, увидев в текстах пропаганду наркотиков и мат. Организаторам было сделано соответствующее предписание. Концерт отменили.

При этом, как пояснили в мэрии, рэпер Unki сможет выступить на городской площадке, при условии, если будут исключены из репертуара композиции, нарушающие российское законодательство. На данный момент организаторы к такому решению не пришли. Также по-прежнему рэпер зазывает в телеграм-канале на свои концерты в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону. Судя по всему, мат и пропаганда наркотиков в песнях там будут.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в Интернете для граждан, которые уже привлекались за подобные нарушения. Теперь за повторное преступление можно получить до двух лет лишения свободы.

Авторы Татьяна Миссуми