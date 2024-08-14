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14 августа, 06:31

Хореограф Мигель проиграл в суде своё имя продавцу шуб из Пятигорска

Российский хореограф Мигель. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / migelshow

Российский хореограф Мигель. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / migelshow

Хореограф Мигель (Сергей Шестепёров) проиграл в суде своё имя. По итогам заседания бренд MIGEL остался за пятигорским продавцом шуб, узнал SHOT.

Суд по интеллектуальным правам между 42-летним хореографом и предпринимателем Мгером Гянджумяном за бренд MIGEL состоялся в Москве. Последний победил. Он заявил телеграм-каналу, что решением суда доволен.

Как уже писал Life.ru, Мигель хотел запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса, обратился в Роспатент, но получил отказ, поскольку бренд "Мигель" уже оказался занят цветными и натуральными шубками, которые успешно продаются на Ставрополье под началом бизнесмена Мгера Гянджумяна. Оказалось, что предприниматель открыл меховой бутик ещё в 2012 году — задолго до того, как Мигель обрёл популярность.

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Андрей Бражников
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