Хореограф Мигель проиграл в суде своё имя продавцу шуб из Пятигорска

Суд по интеллектуальным правам между 42-летним хореографом и предпринимателем Мгером Гянджумяном за бренд MIGEL состоялся в Москве. Последний победил. Он заявил телеграм-каналу, что решением суда доволен.

Как уже писал Life.ru, Мигель хотел запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса, обратился в Роспатент, но получил отказ, поскольку бренд "Мигель" уже оказался занят цветными и натуральными шубками, которые успешно продаются на Ставрополье под началом бизнесмена Мгера Гянджумяна. Оказалось, что предприниматель открыл меховой бутик ещё в 2012 году — задолго до того, как Мигель обрёл популярность.