Суд наложил арест на счета H&M из-за долга в 76 миллионов рублей
Суд наложил арест на счета сети магазинов одежды H&M. По данным SHOT, российские приставы пытаются взыскать с бренда, уходящего из страны, многомиллионные долги. Исполнительное производство в отношении ООО "Эйч энд эм" уже открыто.
На данный момент долг бренда составляет 76 миллионов рублей. Счета арестованы в качестве обеспечительных мер.
Ранее ФНС России разблокировала счета блогерши Александры Митрошиной. Коуч полностью оплатила очередной многомиллионный долг по налогам.
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