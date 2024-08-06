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Регион
6 августа, 07:12

Суд наложил арест на счета H&M из-за долга в 76 миллионов рублей

Суд наложил арест на счета сети магазинов одежды H&M. По данным SHOT, российские приставы пытаются взыскать с бренда, уходящего из страны, многомиллионные долги. Исполнительное производство в отношении ООО "Эйч энд эм" уже открыто.

На данный момент долг бренда составляет 76 миллионов рублей. Счета арестованы в качестве обеспечительных мер.

Кинувший сына в снег блогер Косенко накопил многомиллионный долг перед ФНС
Кинувший сына в снег блогер Косенко накопил многомиллионный долг перед ФНС

Ранее ФНС России разблокировала счета блогерши Александры Митрошиной. Коуч полностью оплатила очередной многомиллионный долг по налогам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Deman

Матвей Константинов
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