ФНС разблокировала счета блогерши Митрошиной после оплаты долга в 96 миллионов
Саша Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета блогерши Александры Митрошиной, пишет Mash. Коуч и совладелица ООО "Инновационные технологии для блогеров" полностью оплатила долг по налогам в 96 миллионов рублей.
Напомним, Александра Митрошина уже не первый раз решает "вопросики" с налоговиками. Так, ещё в марте 2023 года Следком возбудил против блогерши уголовное дело, однако уже в мае она погасила основную часть долга в 127 миллионов рублей. В январе у Митрошиной появилась новая задолженность на 145 миллионов, а в июне счётчик остановился на 96 миллионах. Ей грозила блокировка счетов.