Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 06:25

ФНС разблокировала счета блогерши Митрошиной после оплаты долга в 96 миллионов

Саша Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Саша Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Федеральная налоговая служба (ФНС) разблокировала счета блогерши Александры Митрошиной, пишет Mash. Коуч и совладелица ООО "Инновационные технологии для блогеров" полностью оплатила долг по налогам в 96 миллионов рублей.

Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены
Life.ru посчитал, сколько сотен лет понадобится Блиновскому, чтобы выплатить долг жены

Напомним, Александра Митрошина уже не первый раз решает "вопросики" с налоговиками. Так, ещё в марте 2023 года Следком возбудил против блогерши уголовное дело, однако уже в мае она погасила основную часть долга в 127 миллионов рублей. В январе у Митрошиной появилась новая задолженность на 145 миллионов, а в июне счётчик остановился на 96 миллионах. Ей грозила блокировка счетов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров