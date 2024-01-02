Блогерше Митрошиной выставили долг перед ФНС на 145 миллионов рублей

По информации телеграм-канала, после возбуждения дела Митрошина уже обещала, что будет следить за своими налоговыми отчислениями более внимательно. ФНС выставила ей счёт на 145 270 431 рубль. Теперь блогерша должна погасить задолженность по налогам. При этом ранее она утверждала, что уже выплатила 127 миллионов. Но на ней ещё оставался висеть штраф в 85 миллионов рублей.