Блогерше Митрошиной выставили долг перед ФНС на 145 миллионов рублей
Александра Митрошина. Обложка © Youtube / Надежда Стрелец
Федеральная налоговая служба России (ФНС) выставила счёт блогерше Александре Митрошиной более чем на 145 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, после возбуждения дела Митрошина уже обещала, что будет следить за своими налоговыми отчислениями более внимательно. ФНС выставила ей счёт на 145 270 431 рубль. Теперь блогерша должна погасить задолженность по налогам. При этом ранее она утверждала, что уже выплатила 127 миллионов. Но на ней ещё оставался висеть штраф в 85 миллионов рублей.
Напомним, в начале марта СК возбудил дело против блогерши из-за неуплаты налогов на миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, вышла на связь с подписчиками и призналась, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 миллионов. 27 апреля прошлого года СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Митрошина якобы выплатила более 120 миллионов рублей долга по налогам, однако её адвокат позже опровергла эту информацию. В мае 2023 года блогерша заявила, что всё же погасила основную сумму долга — 127 миллионов рублей.