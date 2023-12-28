Блиновской вновь выставили долг перед ФНС на 1,4 миллиарда рублей
Федеральная налоговая служба вновь выставила Елене Блиновской долг на сумму более 1,4 миллиарда рублей, пишет SHOT со ссылкой на источник. Более того, задолженность выросла на шесть миллионов рублей.
Так, теперь в личном кабинете "королевы марафонов" красуется задолженность в 1 408 494 092 рубля 55 копеек. Как пояснила телеграм-каналу адвокат блогерши, это огромное число складывается из 907 миллионов неуплаченных налогов, около 500 миллионов штрафов за просрочки и пеней в шесть миллионов. Причём последние так и продолжат начисляться, так как счета Блиновской арестованы, из-за чего оплатить долг никак не выходит.
Напомним, в апреле Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию на арендованном с водителем "майбахе". "Королеву марафонов" обвинили в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денег. Сейчас блогерша находится под домашним арестом. В октябре суд продлил арест счетов компаний по её делу до января 2024 года. Позднее стало известно, что сумма долга Блиновской выросла почти до 1,5 миллиарда рублей, а потом пропала, вероятно, из-за технического сбоя.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya