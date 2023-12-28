Блиновской вновь выставили долг перед ФНС на 1,4 миллиарда рублей

Федеральная налоговая служба вновь выставила Елене Блиновской долг на сумму более 1,4 миллиарда рублей, пишет SHOT со ссылкой на источник. Более того, задолженность выросла на шесть миллионов рублей.

Так, теперь в личном кабинете "королевы марафонов" красуется задолженность в 1 408 494 092 рубля 55 копеек. Как пояснила телеграм-каналу адвокат блогерши, это огромное число складывается из 907 миллионов неуплаченных налогов, около 500 миллионов штрафов за просрочки и пеней в шесть миллионов. Причём последние так и продолжат начисляться, так как счета Блиновской арестованы, из-за чего оплатить долг никак не выходит.