Адвокат блогерши Митрошиной опровергла выплату долга по налогам на 120 млн
Александра Митрошина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina
Сообщения о том, что блогерша Александра Митрошина выплатила более 120 миллионов рублей долга по налогам, не соответствуют действительности. Об этом заявила её адвокат Алиса Волхова.
"Уголовное дело находится на стадии следствия", — сказала юрист в разговоре с РБК.
Напомним, в начале марта СК возбудил дело против блогерши из-за неуплаты налогов на миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, вышла на связь с подписчиками и призналась, что уже не первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 млн. А сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Митрошина якобы выплатила более 120 млн рублей долга по налогам.