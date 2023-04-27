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27 апреля, 12:40

Адвокат блогерши Митрошиной опровергла выплату долга по налогам на 120 млн

<p>Александра Митрошина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina</p>

Александра Митрошина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Сообщения о том, что блогерша Александра Митрошина выплатила более 120 миллионов рублей долга по налогам, не соответствуют действительности. Об этом заявила её адвокат Алиса Волхова.

"Уголовное дело находится на стадии следствия", — сказала юрист в разговоре с РБК.

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Напомним, в начале марта СК возбудил дело против блогерши из-за неуплаты налогов на миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, вышла на связь с подписчиками и призналась, что уже не первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 млн. А сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Митрошина якобы выплатила более 120 млн рублей долга по налогам.

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Никита Никонов
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