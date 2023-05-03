Блогерша Митрошина объявила о выплате 127 млн рублей долга по налогам

Блогерша Александра Митрошина сообщила, что погасила основную сумму долга перед налоговой — более 120 миллионов рублей. Об этом она сказала на пресс-конференции, трансляция которой велась на её ютуб-канале.

"Я не уделила должного внимания налогам и бухгалтерии, я признаю свою ошибку. Действительно, некоторые налоги были не уплачены. 20.04.2022 в отношении меня была налоговая проверка. Сразу после возбуждения уголовного дела я оплатила большую часть долга по налогам. Вчера я погасила полностью основную сумму долга. 127 миллионов рублей полностью закрыты", — сказала Митрошина.