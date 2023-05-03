Блогерша Митрошина объявила о выплате 127 млн рублей долга по налогам
Александра Митрошина. Обложка © VK / alexandramitroshina
Блогерша Александра Митрошина сообщила, что погасила основную сумму долга перед налоговой — более 120 миллионов рублей. Об этом она сказала на пресс-конференции, трансляция которой велась на её ютуб-канале.
"Я не уделила должного внимания налогам и бухгалтерии, я признаю свою ошибку. Действительно, некоторые налоги были не уплачены. 20.04.2022 в отношении меня была налоговая проверка. Сразу после возбуждения уголовного дела я оплатила большую часть долга по налогам. Вчера я погасила полностью основную сумму долга. 127 миллионов рублей полностью закрыты", — сказала Митрошина.
Напомним, в начале марта СК возбудил дело против блогерши из-за неуплаты налогов на миллионы. Митрошина, живущая сейчас в Дубае, вышла на связь с подписчиками и призналась, что уже не в первый раз оказывается в подобной ситуации. Годом ранее ФНС вменяла ей долги на сумму более 200 миллионов. 27 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Митрошина якобы выплатила более 120 миллионов рублей долга по налогам, однако её адвокат позже опровергла эту информацию.