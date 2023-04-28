Дамоклов меч: Кому из блогеров не грозит участь миллиардерш Лерчек, Митрошиной и Блиновской

Экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк, комментируя дело блогерши-миллиардерши Елены Блиновской, заявил, что уголовное наказание нужно применять только в отношении тех лиц, которые не признали свою вину и не уплатили налоги. Свою точку зрения он высказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

"В моём понимании уголовное дело важно применять только к тем лицам, которые не признали свою вину и не заплатили долги. Если предприниматель, бизнесмен, блогер заплатил ту сумму, которую ему предъявила налоговая, со всеми штрафами и неустойками, то применение уголовного наказания как дамоклов меч просто висит над соответствующими лицами", — объяснил Кобяк.