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28 апреля, 19:04

Дамоклов меч: Кому из блогеров не грозит участь миллиардерш Лерчек, Митрошиной и Блиновской

Экономист Кобяк объяснил, возьмётся ли ФНС за всех блогеров-миллионников

<p>Елена Блиновская и Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © VK / <a href="https://vk.com/lerchek_group" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Елена Блиновская и Лерчек (Валерия Чекалина). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © VK / ler_chek

Экономист и антикризисный менеджер Павел Кобяк, комментируя дело блогерши-миллиардерши Елены Блиновской, заявил, что уголовное наказание нужно применять только в отношении тех лиц, которые не признали свою вину и не уплатили налоги. Свою точку зрения он высказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

"В моём понимании уголовное дело важно применять только к тем лицам, которые не признали свою вину и не заплатили долги. Если предприниматель, бизнесмен, блогер заплатил ту сумму, которую ему предъявила налоговая, со всеми штрафами и неустойками, то применение уголовного наказания как дамоклов меч просто висит над соответствующими лицами", — объяснил Кобяк.

По оценке экономиста, налоговой инспекции нужно лишь убедиться, что эти люди точно вернут деньги. Принцип ФНС он описал так: "Либо плати и оставайся на свободе, либо мы вас попросим в места не столь отдалённые".

Блогерша Митрошина выплатила более 120 млн рублей долга по налогам

Блогерша Митрошина выплатила более 120 млн рублей долга по налогам

В последние месяцы под следствие попали сразу несколько блогеров. Так, суд сегодня отправил под домашний арест до 26 июня "королеву марафонов" Елену Блиновскую, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. А в начале марта СК возбудил дело против Александры Митрошиной. Тогда следователи нагрянули к блогерше Лерчек и её мужу. На чету Чекалиных завели уголовное дело за неуплату 300 миллионов рублей налогов.

Ольга Платонова
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  • ФНС РФ
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
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