Блогерше Митрошиной грозит блокировка счетов из-за нового многомиллионного долга по налогам
Блогерша Митрошина накопила новый долг по налогам на 96 миллионов рублей
Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
Блогерша Александра Митрошина, известная бесконечными курсами и марафонами об успешной жизни, накопила новый долг перед Федеральной налоговой службой. Как пишет Mash, несмотря на прошлые проблемы по этой части, так называемая инфоцыганка сумела задолжать по налогам 96 миллионов рублей.
Из-за этого уже в ближайшее время ей могут заблокировать счета. Сама бизнес-тренер на данный момент проживает в Дубае.
Напомним, Александра Митрошина уже имела проблемы из-за неуплаты налогов. Так, в марте 2023 года Следственный комитет возбудил против неё уголовное дело. Уже в мае блогерша заявила, что погасила основную часть долга — 127 миллионов рублей. Однако в январе налоговики выставили ей новый счёт — сразу на 145 миллионов.