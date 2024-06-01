Блогерше Митрошиной грозит блокировка счетов из-за нового многомиллионного долга по налогам

Блогерша Александра Митрошина, известная бесконечными курсами и марафонами об успешной жизни, накопила новый долг перед Федеральной налоговой службой. Как пишет Mash, несмотря на прошлые проблемы по этой части, так называемая инфоцыганка сумела задолжать по налогам 96 миллионов рублей.