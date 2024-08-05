Кинувший сына в снег блогер Косенко накопил многомиллионный долг перед ФНС
Mash: Блогер Косенко задолжал более 10 миллионов рублей налоговой
Блогер Сергей Косенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergey_kosenko
Блогер Сергей Косенко, который прославился тем, что кинул в начале 2024 года сына-младенца в снег, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более десяти миллионов рублей. Об этом пишет Mash.
По информации телеграм-канала, налоговики уже готовятся заблокировать счета продюсерского центра, который принадлежит Косенко. К слову, компания должна выплатить долг — 3,1 миллиона рублей. При этом ФНС пока не могут взыскать с Косенко деньги, так как сейчас он находится в Дубае и у него практически ничего не осталось в России, кроме продюсерского центра.
Приставы в январе этого года взялись за блогера, но по другому делу. У Косенко нашли задолженность в 30 тысяч рублей из-за земли в центре Москвы, которую он арендовал для бизнес-центра у Департамента городского имущества. В настоящее время у блогера наблюдаются проблемы в Интернете. Видео Косенко с трудом набирают 50 тысяч просмотров, хотя на него подписано около 700 тысяч человек.
Напомним, в начале 2024 года Сергей Косенко оскандалился из-за публикации ролика, в котором он кидает в снег своего маленького сына. На фоне волны критики и возмущений общественники и депутаты попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело. Косенко извинился, объяснившись тем, что в снегу оказалась якобы кукла, а лицо ребёнка было наложено при монтаже. Также в январе выяснилось, что блогер имел задолженность в четыре миллиона рублей перед ФНС.