Кинувший сына в снег блогер Косенко накопил многомиллионный долг перед ФНС

Блогер Сергей Косенко, который прославился тем, что кинул в начале 2024 года сына-младенца в снег, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более десяти миллионов рублей. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, налоговики уже готовятся заблокировать счета продюсерского центра, который принадлежит Косенко. К слову, компания должна выплатить долг — 3,1 миллиона рублей. При этом ФНС пока не могут взыскать с Косенко деньги, так как сейчас он находится в Дубае и у него практически ничего не осталось в России, кроме продюсерского центра.