Максим Фадеев хочет сделать Глюк'oZу товарным знаком

Композитор и продюсер Максим Фадеев подал в Роспатент заявку на регистрацию изображения персонажа Глюк'oZа в качестве товарного знака.

Заявка подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг, которые предполагают в том числе производство спиртного. Но в пресс-службе лейбла Фадеева MALFA рассказали, что планов по выпуску алкоголя у продюсера нет, однако возможно производство энергетиков.

"Относительно планов по выпуску алкогольных напитков под этим брендом — таких планов нет и быть не может. В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков", — рассказал "РБК Вино" представитель пресс-службы.