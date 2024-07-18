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18 июля, 14:16

Максим Фадеев хочет сделать Глюк'oZу товарным знаком

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Композитор и продюсер Максим Фадеев подал в Роспатент заявку на регистрацию изображения персонажа Глюк'oZа в качестве товарного знака.

Заявка подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг, которые предполагают в том числе производство спиртного. Но в пресс-службе лейбла Фадеева MALFA рассказали, что планов по выпуску алкоголя у продюсера нет, однако возможно производство энергетиков.

"Относительно планов по выпуску алкогольных напитков под этим брендом — таких планов нет и быть не может. В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков",рассказал "РБК Вино" представитель пресс-службы.

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Напомним, в апреле 2024 года родюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'oZа, выложив видео, выполненное на манер фильма "Матрица", которое соткано из фрагментов песен. Кстати, Наталья Чистякова-Ионова, которая ранее скрывалась за образом Глюкозы, участия в новом проекте уже не примет. Фадеев говорил, что Ионова больше не соответствует имиджу бренда Глюкоза.

Александра Вишнякова
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