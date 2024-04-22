Фанаты заподозрили, что за новой мультяшной Глюкозой скрывается Мизулина Продюсер Фадеев назвал неожиданной версию о том, что за Глюкозу поёт Мизулина 22 апреля, 11:55 Екатерина Мизулина. Обложка © Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Продюсер Максим Фадеев ответил на слухи о том, что теперь под именем Глюкоза поёт глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Музыкант написал в соцсети, что это самая неожиданная версия. Так он ответил на прямой вопрос поклонников.

"Интересная версия, одна из самых неожиданных", — отметил Фадеев, не став раскрывать тайну, кто заменит экс-солистку Наталью Ионову.

В комментариях фанаты заметили, что мультяшный образ белокурой Глюкозы очень похож на Мизулину, которая при этом не раз публично демонстрировала свои вокальные данные, выкладывая ролики в Сети.

Напомним, продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта Глюк'oZа, выложив видео, выполненное на манер фильма "Матрица", которое соткано из фрагментов песен певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы). Однако артистка участия в новом проекте уже не примет. Фадеев говорил, что Ионова больше не соответствует имиджу бренда Глюкоза.

Авторы Татьяна Миссуми