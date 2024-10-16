Священник Островский отказал певцу Shaman в праве присвоить бренд «Я русский»

Чиновникам следует адекватно отреагировать на желание певца Shaman (Ярослава Дронова) оформить товарный знак на фразу «Я — русский». Ведь это слова, которыми себя идентифицирует любой русский человек, потому их нельзя запатентовать и запретить использовать. Данное заявление в своём телеграм-канале опубликовал священнослужитель Павел Островский.

«Я русский» — это не песня какого-либо певца; а это слова, которыми себя идентифицируют русские люди; и ни один вменяемый русский человек не захочет, чтобы «Я русский» использовалось неважно кем в качестве бренда. Непонимание этой очевидной вроде бы истины вызывает вопросы к адекватности всей команды певца, включая и его самого», — не сдерживает возмущения священник.

Островский также уточнил, что певец не может сочинить, например, песню об ООН, а затем заявлять всему миру, что та действует от его имени. В данном случае ситуация аналогичная, подытожил служитель церкви.