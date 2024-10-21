Прыткий бизнесмен опередил SHAMAN и создал бренд с отсылкой к отряду «Шторм Z»

Бизнесмен всего лишь заменил одну букву в названии, однако бренд остался очень узнаваем. Сам Вяльцев пояснил, что никак не связан с штурмовым отрядом: никогда там не служил и даже не участвовал в гуманитарных миссиях в Донбасс. Бодрящий напиток он уже презентовал на днях.