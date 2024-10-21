Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 14:45

Прыткий бизнесмен опередил SHAMAN и создал бренд с отсылкой к отряду «Шторм Z»

Роспатент зарегистрировал бренд «Штурм Z», отсылающий к отряду «Шторм Z»

Роспатент зарегистрировал бренд «Штурм Z». Заявку подал предприниматель Степан Вяльцев, пожелавший выпускать энергетические напитки под таким названием. Как пишет Mash, это отсылка к знаменитому подразделению ВС РФ «Шторм Z».

Бизнесмен всего лишь заменил одну букву в названии, однако бренд остался очень узнаваем. Сам Вяльцев пояснил, что никак не связан с штурмовым отрядом: никогда там не служил и даже не участвовал в гуманитарных миссиях в Донбасс. Бодрящий напиток он уже презентовал на днях.

Госдуму призвали запретить Shaman регистрировать бренд «Я русский» для водки и секс-игрушек
Госдуму призвали запретить Shaman регистрировать бренд «Я русский» для водки и секс-игрушек

А ранее певец Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков с наименованием «Я русский». В частности, под этим брендом музыкант мог продавать алкоголь, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. Однако известный священник Павел Островский считает, что этими словами себя идентифицирует любой русский человек, потому SHAMAN не может их запатентовать. После волны критики в Сети Ярослав Дронов объяснил своё решение. Тем временем общественники призывают не допустить регистрации бренда, указывая, что это противоречит патриотизму.

Обложка ©

YouTube / SHAMAN ЛЮБОВЬ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров