Общественники призвали отказать Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России» попросили главу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова отказать в регистрации товарного знака «Я русский» певцу Ярославу Дронову (Shaman). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России. Уверены, что в вопросах, касающихся национальной идентичности, требуется особенно внимательное и ответственное отношение», — указано в сообщении.

По мнению общественников, регистрация товарного знака с этим названием может привести к коммерциализации понятий, являющиеся основой национальной идентичности и культурного наследия России. В документе указано, что использование фразы «Я русский» противоречит сути патриотизма и духовным ценностям населения РФ.

«Ветераны России» пояснили, что патриотизм не является бизнесом и маркетинговым инструментом. По их словам, национальная идентичность не должна быть использована для получения дохода.