Общественники призвали отказать Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»
«Ветераны России»: Регистрация Shaman знака «Я русский» противоречит патриотизму
Певец Ярослав Дронов (Shaman). Обложка © Telegram / Shaman
Представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России» попросили главу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова отказать в регистрации товарного знака «Я русский» певцу Ярославу Дронову (Shaman). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Просим вас отказать в регистрации данного товарного знака, так как он затрагивает не только правовые аспекты, но и ценности, важные для каждого гражданина России. Уверены, что в вопросах, касающихся национальной идентичности, требуется особенно внимательное и ответственное отношение», — указано в сообщении.
По мнению общественников, регистрация товарного знака с этим названием может привести к коммерциализации понятий, являющиеся основой национальной идентичности и культурного наследия России. В документе указано, что использование фразы «Я русский» противоречит сути патриотизма и духовным ценностям населения РФ.
«Ветераны России» пояснили, что патриотизм не является бизнесом и маркетинговым инструментом. По их словам, национальная идентичность не должна быть использована для получения дохода.
Напомним, на днях Shaman решил сделать фразу «Я русский» своим брендом и подал две заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков. Если те будут успешно зарегистрированы, то артист сможет производить под этим названием разную продукцию. Однако поддержали решение певца не все. При этом сам артист объяснил, что хочет таким образом защитить репутацию и контролировать применение названия его популярной песни.