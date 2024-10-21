Госдуму призвали запретить Shaman регистрировать бренд «Я русский» для водки и секс-игрушек

Общественники из движения «Зов народа» обратились к депутатам Госдумы с требованием запретить регистрировать в качестве товарных знаков слоган «Я русский» и другие фразы с указанием национальностей. Документ стал реакцией на популярного российского певца Shaman (Ярослава Дронова) зарегистрировать товарный знак «Я русский», он есть в распоряжении SHOT.