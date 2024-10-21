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21 октября, 07:24

Госдуму призвали запретить Shaman регистрировать бренд «Я русский» для водки и секс-игрушек

«Зов народа» призвал запретить слоганы с национальностями, включая «Я русский»

SHAMAN. Обложка © Telegram / shaman_channel

SHAMAN. Обложка © Telegram / shaman_channel

Общественники из движения «Зов народа» обратились к депутатам Госдумы с требованием запретить регистрировать в качестве товарных знаков слоган «Я русский» и другие фразы с указанием национальностей. Документ стал реакцией на популярного российского певца Shaman (Ярослава Дронова) зарегистрировать товарный знак «Я русский», он есть в распоряжении SHOT.

По мнению активистов, использование названий национальностей на различных товарах, особенно на спиртных напитках или эротических игрушках, «наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией».

Аморально: Юрист оценил шансы Shaman зарегистрировать бренд «Я русский» для водки и секс-игрушек
Аморально: Юрист оценил шансы Shaman зарегистрировать бренд «Я русский» для водки и секс-игрушек

Напомним, Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков с наименованием «Я русский». В частности, под этим брендом музыкант сможет выпускать и продавать алкогольные напитки, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. Однако известный священник Павел Островский считает, что этими словами себя идентифицирует любой русский человек, потому их нельзя запатентовать и запретить использовать. После волны критики в Сети Ярослав Дронов объяснил своё решение. Тем временем общественники призывают не допустить регистрации бренда, указывая, что это противоречит патриотизму.

Андрей Бражников
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