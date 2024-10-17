Аморально: Юрист оценил шансы Shaman зарегистрировать бренд «Я русский» для водки и секс-игрушек
Юрист Герасин: Роспатент может отказать в регистрации бренда водки «Я русский»
Shaman. Обложка © Telegram / shaman_channel
Решение популярного российского певца Shaman (Ярослава Дронова) зарегистрировать товарный знак «Я русский» вызвало бурный переполох в Сети. Однако музыкант вряд ли сможет выпускать алкогольные напитки или секс-игрушки под данным брендом, полагает юрист, эксперт по патентам Борис Герасин.
Он не исключил, что у самого Ярослава Дронова изначально не было желания регистрировать бренд конкретно для водки или игрушек для взрослых, однако его юристы подали в Роспатент расширенный перечень товаров. Тем не менее, товарный знак вряд ли пройдёт проверку на моральную составляющую, отметил собеседник 360.ru.
«Если говорить о регистрации, думаю, шансы невелики, потому что здесь есть слово «русский», оно относится к этносу, то есть будут проверять на правила морали, собственно группы товаров и услуг. И, я думаю, что по этим провокационным товарам в регистрации точно будет отказано», — заявил юрист.
Однако если выпускать спиртное или продукцию для секса под брендом «Я русский» аморально, то, к примеру, с книгами или юридическими услугами под аналогичным товарным знаком проблем возникнуть не должно. Эти товары и услуги никого не заденут, полагает эксперт.
Напомним, недавно Shaman подал две заявки на регистрацию товарных знаков с наименованием «Я русский». В частности, под этим брендом музыкант сможет выпускать и продавать алкогольные напитки, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. Однако известный священник Павел Островский считает, что этими словами себя идентифицирует любой русский человек, потому их нельзя запатентовать и запретить использовать. После волны критики в Сети Ярослав Дронов объяснил своё решение. Тем временем общественники призывают не допустить регистрации бренда, указывая, что это противоречит патриотизму.