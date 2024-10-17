Аморально: Юрист оценил шансы Shaman зарегистрировать бренд «Я русский» для водки и секс-игрушек

Решение популярного российского певца Shaman (Ярослава Дронова) зарегистрировать товарный знак «Я русский» вызвало бурный переполох в Сети. Однако музыкант вряд ли сможет выпускать алкогольные напитки или секс-игрушки под данным брендом, полагает юрист, эксперт по патентам Борис Герасин.

Он не исключил, что у самого Ярослава Дронова изначально не было желания регистрировать бренд конкретно для водки или игрушек для взрослых, однако его юристы подали в Роспатент расширенный перечень товаров. Тем не менее, товарный знак вряд ли пройдёт проверку на моральную составляющую, отметил собеседник 360.ru.

«Если говорить о регистрации, думаю, шансы невелики, потому что здесь есть слово «русский», оно относится к этносу, то есть будут проверять на правила морали, собственно группы товаров и услуг. И, я думаю, что по этим провокационным товарам в регистрации точно будет отказано», — заявил юрист.