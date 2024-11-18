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18 ноября, 19:20

«Уничтожал себя»: Киркоров раскрыл подробности тяжёлого разрыва с Пугачёвой

Филипп Киркоров признался, что тяжело переживал развод с Аллой Пугачёвой

Певец Филипп Киркоров поделился, что тяжело переносил разрыв с Аллой Пугачевой. Они были в браке 11 лет, но в 2005 году приняли решение расстаться. По словам поп-короля, он испытывал любовь к певице и даже осознавая, что она охладела к нему, всё равно страдал от невыносимых чувств.

«Меня бросало-кидало в разные стороны, я был на такой серьёзной грани, уничтожал себя, как лётчик-камикадзе, входил в штопор, у меня начались нервные срывы», — признался он в шоу «Привет, Андрей!».

По словам артиста, в тот сложный период жизни творчество помогало ему. Он рассказал, что после расставания с Пугачёвой обратился за поддержкой к писательнице Карине Степановне. Певец спросил её, как жить дальше, на что та ответила, что не стоит беспокоиться. В результате она написала для него стихи, которые вскоре переросли в душевную песню, что помогло Киркорову забыть боль о расставании.

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Ранее Life.ru сообщал, что Филипп Киркоров и Алла Пугачёва уже давно разошлись, но после их расставания король российской эстрады периодически вспоминает свою бывшую, он даже приобретает портреты и куклы с её изображением. Психолог Екатерина Корендясева отметила, что артист не может отпустить своё прошлое, связанное с Примадонной, что ставит для него преграду на пути к дальнейшему движению вперёд.

Обложка ©

ТАСС / Яна Яворская, Сергей Виноградов

Александра Мышляева
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