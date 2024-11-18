«Уничтожал себя»: Киркоров раскрыл подробности тяжёлого разрыва с Пугачёвой

Певец Филипп Киркоров поделился, что тяжело переносил разрыв с Аллой Пугачевой. Они были в браке 11 лет, но в 2005 году приняли решение расстаться. По словам поп-короля, он испытывал любовь к певице и даже осознавая, что она охладела к нему, всё равно страдал от невыносимых чувств.

«Меня бросало-кидало в разные стороны, я был на такой серьёзной грани, уничтожал себя, как лётчик-камикадзе, входил в штопор, у меня начались нервные срывы», — признался он в шоу «Привет, Андрей!».

По словам артиста, в тот сложный период жизни творчество помогало ему. Он рассказал, что после расставания с Пугачёвой обратился за поддержкой к писательнице Карине Степановне. Певец спросил её, как жить дальше, на что та ответила, что не стоит беспокоиться. В результате она написала для него стихи, которые вскоре переросли в душевную песню, что помогло Киркорову забыть боль о расставании.