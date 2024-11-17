«На трёхколёсном велосипеде»: Добровинский пошутил про штрафы Киркорова
Адвокат Добровинский: Киркоров ни разу не садился за руль автомобиля
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Яна Яворская
Звёздный адвокат Александр Добровинский с юмором отреагировал на новость о том, что у певца Филиппа Киркорова скопились автомобильные штрафы. По словам юриста, артист ни разу не садился за руль автомобиля.
«Последний раз я его видел на трёхколёсном велосипеде, но за это штрафы не дают», — пошутил Добровинский в беседе с 360.ru.
Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Rolls-Royce музыканта был зафиксирован при нарушении ПДД 31 раз с декабря прошлого года. Позже стало известно, что певец погасил все штрафы. Адвокат Александр Добровинский сообщил Life.ru, что Киркоров за рулём не ездит, а штрафы оплачивают водители.