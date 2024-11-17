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17 ноября, 07:52

«На трёхколёсном велосипеде»: Добровинский пошутил про штрафы Киркорова

Адвокат Добровинский: Киркоров ни разу не садился за руль автомобиля

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Яна Яворская

Звёздный адвокат Александр Добровинский с юмором отреагировал на новость о том, что у певца Филиппа Киркорова скопились автомобильные штрафы. По словам юриста, артист ни разу не садился за руль автомобиля.

«Последний раз я его видел на трёхколёсном велосипеде, но за это штрафы не дают», — пошутил Добровинский в беседе с 360.ru.

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Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Rolls-Royce музыканта был зафиксирован при нарушении ПДД 31 раз с декабря прошлого года. Позже стало известно, что певец погасил все штрафы. Адвокат Александр Добровинский сообщил Life.ru, что Киркоров за рулём не ездит, а штрафы оплачивают водители.

Борис Эльфанд
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