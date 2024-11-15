После сообщений о непогашенных штрафах Life.ru узнал, что сам Киркоров за рулём не ездит
Добровинский: Киркоров за рулём не ездит, а штрафы оплачивают водители
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Сам Филипп Киркоров за рулём не ездит, а автомобильные штрафы, если они выписываются, обычно оплачивают его водители. Об этом в беседе с Life.ru заявил звёздный адвокат Александр Добровинский, комментируя информацию о штрафах на Rolls-Royce короля отечественной сцены.
Филипп Бедросович за рулём не ездит. Штрафы обычно оплачивают водители, знаю это по своему опыту. В розыск никого пристав не объявлял, такого не бывает, тем более что штрафы уже оплачены. Я представил себе поющего на сцене Филиппа Киркорова, и во время припева к нему подходит пристав и говорит: «Филипп Бедросович, а вы в розыске, так как ваш водитель не там припарковался». Смешно.
Напомним, ранее стало известно, что Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов на его Rolls-Royce. На королевском автомобиле короля поп-музыки по-королевски 31 раз нарушили ПДД с декабря прошлого года. Позже стало известно, что буквально за это утро певец погасил все штрафы.