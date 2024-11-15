После сообщений о непогашенных штрафах Life.ru узнал, что сам Киркоров за рулём не ездит

Филипп Бедросович за рулём не ездит. Штрафы обычно оплачивают водители, знаю это по своему опыту. В розыск никого пристав не объявлял, такого не бывает, тем более что штрафы уже оплачены. Я представил себе поющего на сцене Филиппа Киркорова, и во время припева к нему подходит пристав и говорит: «Филипп Бедросович, а вы в розыске, так как ваш водитель не там припарковался». Смешно.