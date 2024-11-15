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Регион
15 ноября, 05:51

Rolls-Roys Филиппа Киркорова по-королевски десятки раз нарушил ПДД, теперь певца разыскивают

Филиппа Киркорова разыскивают приставы из-за 31 штрафа за ПДД на его Rolls-Royce

Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов на его Rolls-Royce. По информации SHOT, на королевском автомобиле короля поп-музыки по-королевски 31 раз нарушили ПДД с декабря прошлого года.

Rolls-Royce Филиппа Киркорова в объективе дорожной камеры. Коллаж © SHOT

Rolls-Royce Филиппа Киркорова в объективе дорожной камеры. Коллаж © SHOT

В списке нарушений: превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте. В итоге накапало штрафов на 24 тысячи рублей, которые Киркоров забыл оплатить. Сам король эстрады предпочитает ездить на заднем сиденье своего авто, отправляя вперёд водителя и охранника.

В ответ приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с его железным конём.

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Ранее вскрылся нехилый налоговый долг одной из первых гламурных писательниц Оксаны Робски. Она «забыла» оплатить 900 тысяч рублей. Теперь Робски разыскивает ФНС.

Обложка ©

ТАСС / Яна Яворская, SHOT

Матвей Константинов
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