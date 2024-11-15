Rolls-Roys Филиппа Киркорова по-королевски десятки раз нарушил ПДД, теперь певца разыскивают

Филиппа Киркорова объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов на его Rolls-Royce. По информации SHOT, на королевском автомобиле короля поп-музыки по-королевски 31 раз нарушили ПДД с декабря прошлого года.

Rolls-Royce Филиппа Киркорова в объективе дорожной камеры. Коллаж © SHOT

В списке нарушений: превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте. В итоге накапало штрафов на 24 тысячи рублей, которые Киркоров забыл оплатить. Сам король эстрады предпочитает ездить на заднем сиденье своего авто, отправляя вперёд водителя и охранника.

В ответ приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с его железным конём.