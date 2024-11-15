Филипп Киркоров за утро погасил 31 штраф на свой Rolls-Royce
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Певец Филипп Киркоров после публикации SHOT оплатил штрафы на своём Rolls-Royce, которые висели у него с прошлого декабря. По данным телеграм-канала, за сегодняшнее утро певец погасил 31 штраф из 31 на общую сумму 24 тысячи рублей.
Исполнительное производство было открыто из-за просроченного штрафа от 11 декабря прошлого года — тогда автомобиль поп-короля остановился в неположенном месте, за что его оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что артиста объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов на его Rolls-Royce. На королевском автомобиле короля поп-музыки по-королевски 31 раз нарушили ПДД с декабря прошлого года.