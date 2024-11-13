Ивлеева опубликовала серьги «крыски» после призыва Киркорова извиниться за «голую вечеринку»
Киркоров признался, что ждал от Ивлеевой извинений после «голой вечеринки»
Настя Ивлеева и Филипп Киркоров. Фото © Telegram /«Настя Ивлеева» / Life.ru
Артист Филипп Киркоров признался, что ждал от Насти Ивлеевой извинений после «голой» вечеринки. По словам певца, он просто проходил мимо, но «огрёб за всю эту историю». Артист также уточнил, что не ползал по подиуму, не заходил в зал и не видел человека с носком. По его словам, он поднялся в гримёрку Ивлеевой, подарил ей цветы и сразу ушёл.
«Я в той истории просто мимо проходил. Я там даже не был внутри. Хотя бы извиниться можно было? Так, как я огрёб за всю эту историю, никто не огрёб», — заявил Киркоров на подкасте «You Want A Scandal Now?».
Ивлеева в своём телеграм-канале отреагировала на слова звезды с юмором, поинтересовавшись у подписчиков, проколоты ли у Киркорова уши. Блогерша решила подарить артисту серьги-крысы ручной работы.
Те самые «серьги крысы». Фото © Telegram/Настя Ивлеева
Напомним, что скандальная вечеринка прогремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Участие в naked party приняли Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган, рэпер Vacio и другие. Полуголое пиршество рассердило россиян, и концерты звёзд стали отменять по всей стране. В конечном итоге гостям и организаторам пришлось извиняться за содеянное.