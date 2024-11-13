Ивлеева опубликовала серьги «крыски» после призыва Киркорова извиниться за «голую вечеринку»

Артист Филипп Киркоров признался, что ждал от Насти Ивлеевой извинений после «голой» вечеринки. По словам певца, он просто проходил мимо, но «огрёб за всю эту историю». Артист также уточнил, что не ползал по подиуму, не заходил в зал и не видел человека с носком. По его словам, он поднялся в гримёрку Ивлеевой, подарил ей цветы и сразу ушёл.