«Толпа из 50 лбов»: Лолита рассказала о попытке сорвать концерт в Ярославле

Певица Лолита заявила, что в Ярославле 50 человек пытались сорвать её концерт, который прошёл 10 ноября. В своём телеграм-канале артистка рассказала, что инцидент случился во время её приезда на площадку.

Лолита рассказала, что толпа из 50 человек пыталась сорвать её концерт в Ярославле. Видео © Telegram / Лолита Милявская

«Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать. Только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь. Но спасибо большое всем, кто в Ярославле работает. И залу спасибо. Зрителям огромное спасибо. Полиции огромное спасибо, что моё тело было вне зоны доступа этих 50 лбов. Но я, честно, понять не могу», – рассказала артистка.

Лолита уточнила, что её выступление пытались сорвать члены сообщества «Русская община». По словам певицы, до этого они просили губернатора региона Ярославской области, а также и.о. министра культуры региона отменить её концерт из-за участия в так называемой «голой вечеринке» и некоторых высказываний в Сети.

Милявская добавила, что посмотрела в соцсетях страницы сообщества и не нашла там финансовую отчётность о работе организации. Артистка попросила показать ей эти документы, а в противном случае пригрозила обратиться в соотвествующие органы. Также Лолита отметила, что видела в зале «гонца» от членов организации — тот снимал всё её выступление. Певица призвала обращать внимание на свои действия, а не на чужие.