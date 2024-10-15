Психолог защитила Лолиту после критики из-за «‎голых» нарядов в 60 лет

Лолиту Милявскую в последние годы часто критикуют в обществе из-за откровенных нарядов. Даже на недавней Неделе моды в Москве певица появилась на публике в чёрном боди, перевязанном белыми лентами, а также в чёрных плотных колготках и цветастой шубе длины миди. Некоторые считают, что за счёт такой весьма экстравагантной одежды 60-летняя артистка пытается молодиться. Однако, по мнению психолога Елены Севрюковой, Лолита просто хайпует и не может выйти из созданного много лет назад телеобраза.

«Ещё в 90-е, с появлением кабаре-дуэта «Академия», стиль Милявской обрел определённые черты. И уже тогда выяснилось, что она просто обожает эпатировать публику. В те годы певица чаще всего появлялась в откровенном мини, обнажая ноги», — напомнила Севрюкова в беседе с порталом «Страсти».

Кроме того, на образе исполнительницы хита «На Титанике» могло сказаться участие в программе «Без комплексов». С тех пор артистка свободно может позировать перед камерами без макияжа, примеряет на себя странные, даже «голые» вещи, а также не скрывает пикантные подробности про свою личную жизнь.

«Она словно срослась со своим телеобразом, не желая с ним расставаться. Стоит понимать, что любой публичный человек должен всегда поддерживать себя на плаву, то есть делать всё, чтобы о нём говорили. К сожалению, только хитовых песен и отличного голоса для эстрады уже недостаточно. И Лолита чётко следует этому правилу по сей день», — высказалась психолог.