«Выбила микрофоном»: Лолита без зуба вышла в эфир

Певица Лолита Милявская долго не выступала из-за болезни и выбитого зуба. Об этом артистка рассказала в видеообращении в социальной сети. По её словам, инцидент с ударом — «профессиональная травма», через которую проходят «абсолютно все».

Лолита рассказала причину отсутствия. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

«Думала, обойдет стороной гастрольная жизнь с ковидом. Не обошла. Но у меня она выразилась в давлении. Ни сил не было, ни рассказывать, что и как. Не то что петь, мяу сказать не могла. Плюс ко всему, на предыдущем концерте выбила зуб микрофоном», — поделилась знаменитость.