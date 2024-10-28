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28 октября, 12:51

«Выбила микрофоном»: Лолита без зуба вышла в эфир

Лолита призналась, что не могла петь из-за болезни и выбила зуб

Певица Лолита Милявская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская долго не выступала из-за болезни и выбитого зуба. Об этом артистка рассказала в видеообращении в социальной сети. По её словам, инцидент с ударом — «профессиональная травма», через которую проходят «абсолютно все».

Лолита рассказала причину отсутствия. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

«Думала, обойдет стороной гастрольная жизнь с ковидом. Не обошла. Но у меня она выразилась в давлении. Ни сил не было, ни рассказывать, что и как. Не то что петь, мяу сказать не могла. Плюс ко всему, на предыдущем концерте выбила зуб микрофоном», — поделилась знаменитость.

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Недавно психолог Елена Севрюкова раскрыла, что надевая откровенные наряды Лолита просто хайпует и не может выйти из созданного много лет назад телеобраза. Также на артистку могло повлиять участие в передаче «Без комплексов».

Николай Рюмин
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