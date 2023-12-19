Киркорову советуют обратиться к психологу из-за скупки кукол и картин с лицом Пугачёвой

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва уже давно не вместе, однако после расставания король российской эстрады постоянно вспоминает бывшую и даже покупает портреты и куклы с её изображением. Психолог Екатерина Корендясева рассказала, что Киркоров не может отпустить прошлое с Примадонной и это мешает ему двигаться вперёд.

"Факт того, что Киркоров покупает картины с изображением Пугачёвой и часто вспоминает о ней, может говорить о его эмоциональной связи с прошлым. Старые отношения способны оставить глубокий след в умах людей, и некоторые могут испытывать нездоровый интерес к своим бывшим избранникам", — высказалась эксперт в разговоре с порталом "Страсти".