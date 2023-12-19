Киркорову советуют обратиться к психологу из-за скупки кукол и картин с лицом Пугачёвой
Психолог Корендясева: Киркоров не может отпустить прошлое с Пугачёвой
Филипп Киркоров и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим
Филипп Киркоров и Алла Пугачёва уже давно не вместе, однако после расставания король российской эстрады постоянно вспоминает бывшую и даже покупает портреты и куклы с её изображением. Психолог Екатерина Корендясева рассказала, что Киркоров не может отпустить прошлое с Примадонной и это мешает ему двигаться вперёд.
"Факт того, что Киркоров покупает картины с изображением Пугачёвой и часто вспоминает о ней, может говорить о его эмоциональной связи с прошлым. Старые отношения способны оставить глубокий след в умах людей, и некоторые могут испытывать нездоровый интерес к своим бывшим избранникам", — высказалась эксперт в разговоре с порталом "Страсти".
Эксперт рассказала, что зависимость Филиппа может быть как эмоциональной, так и психологической, может мешать Киркорову выстраивать новые отношения и вызывать душевную боль, а также приводить к апатии. По словам психолога, люди имеют право помнить прошлые отношения, но, когда этот интерес становится нездоровым, Корендясева посоветовала обратиться к специалистам.
Однако Лайф рассказывал, что недавно появились слухи, будто Киркоров тайно женился. Он вышел на ковровую дорожку с кольцом на безымянном пальце. До этого артист признавался, что нашёл женщину мечты, с которой счастлив и строит семью. Именно из-за юной пассии поп-певец плотно занялся изменением внешности: похудел и сменил имидж.