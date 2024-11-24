Судьба будет полна испытаний: Эзотерик раскрыла пол новорождённого малыша Марины Федункив

Актриса Марина Федункив, которая родила своего первого малыша в 53 года, тщательно скрывает пол новорождённого. При этом эзотерик Инна Алексеева (Мишина) всё-таки узнала, кто родился у артистки и её мужа-итальянца Стефано Маджи.

«Перед нами предстаёт образ многостороннего и талантливого ребёнка, которому будет дано много возможностей. Судьба малыша будет полна как испытаний, так и великих достижений, но каждый шаг будет сопровождаться новым знанием и укреплением его внутренних сил», — приводит её слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Алексеевой, малыш вырастет любознательным и одарённым. При этом судьба приготовит для него много испытаний, вызовов и значительных перемен. Также малыша будут ждать новые эмоциональные начала и гармония, не исключены и внезапные потрясения.

По словам эзотерика, совсем недавно в семье родился мальчик. В формировании его характера в будущем важную роль сыграют строгость и целеустремлённость.