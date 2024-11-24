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24 ноября, 16:14

Судьба будет полна испытаний: Эзотерик раскрыла пол новорождённого малыша Марины Федункив

Эзотерик Алексеева: У Федункив и её мужа-итальянца Стефано Маджи родился мальчик

Актриса Марина Федункив с мужем-итальянцем Стефано Маджи. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Актриса Марина Федункив с мужем-итальянцем Стефано Маджи. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Актриса Марина Федункив, которая родила своего первого малыша в 53 года, тщательно скрывает пол новорождённого. При этом эзотерик Инна Алексеева (Мишина) всё-таки узнала, кто родился у артистки и её мужа-итальянца Стефано Маджи.

«Перед нами предстаёт образ многостороннего и талантливого ребёнка, которому будет дано много возможностей. Судьба малыша будет полна как испытаний, так и великих достижений, но каждый шаг будет сопровождаться новым знанием и укреплением его внутренних сил», — приводит её слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Алексеевой, малыш вырастет любознательным и одарённым. При этом судьба приготовит для него много испытаний, вызовов и значительных перемен. Также малыша будут ждать новые эмоциональные начала и гармония, не исключены и внезапные потрясения.

По словам эзотерика, совсем недавно в семье родился мальчик. В формировании его характера в будущем важную роль сыграют строгость и целеустремлённость.

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Точной информации насчёт пола ребёнка пока нет. Федункив не рассказывает о своём первенце. Информацией о рождении ребёнка в принципе поделилась российская телеведущая Анна Семенович. По её словам, актриса не пользовалась услугами суррогатной матери, а родила самостоятельно и чувствует себя хорошо.

Наталья Афонина
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