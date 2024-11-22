Анна Семенович подтвердила, что Марина Федункив родила первенца в 53 года

Российская телеведущая Анна Семенович с радостью поделилась с поклонниками замечательной новостью: актриса Марина Федункив стала мамой. Семенович развеяла все сомнения, заявив, что звезда сериала «Реальные пацаны» родила первенца самостоятельно в возрасте 53 лет.

Слухи о пополнении в семье Федункив появились в СМИ 21 ноября. Информация о родах распространялась со слов анонимных источников, так как ни сама актриса, ни её представители не комментировали ситуацию. Однако благодаря заявлению Анны Семенович дело прояснилось. «Я её очень поздравляю! Я очень за неё рада», — цитирует слова Анны «7Дней.ru».

Семенович также опровергла слухи о том, что Федункив прибегла к услугам суррогатной матери. По словам актрисы, Марина родила самостоятельно и чувствует себя хорошо. По предварительной информации, спустя всего месяц после родов Марина Федункив уже вернулась к работе и приступила к съёмкам в новом комедийном фильме вместе с Ольгой Бузовой.

Напомним, что Марина замужем за итальянцем Стефано Маджи, который моложе её на 13 лет. Их роман развивался стремительно, и уже в 2021 году пара сыграла свадьбу. Новость о беременности стала для них долгожданным подарком. Близкие друзья пары поделились, что Марина всегда мечтала о материнстве, и её желание наконец-то сбылось.

Беременность после 50 лет — явление неординарное, и многие поклонники задавались вопросом о состоянии актрисы. Акушеры отмечают, что современная медицина позволяет женщинам рожать здоровых детей даже в зрелом возрасте, однако это требует тщательного медицинского наблюдения.