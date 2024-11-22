Директор Марины Федункив опроверг слухи о рождении у актрисы первенца

Накануне в СМИ появилась новость о том, что 53-летняя актриса Марина Федункив якобы родила первенца. Однако директор артистки Игорь Ковалёв в интервью изданию Woman.ru категорически опроверг эти слухи. По его словам, мама Коляна из «Реальных пацанов» даже не была беременна.

Впервые о предполагаемой беременности Федункив заговорили в августе 2024 года. Тогда актриса участвовала в съемках шоу на ТНТ. Поклонники обратили внимание на округлившийся живот на фотографиях. К тому же она стала реже появляться на публичных мероприятиях. Однако сама Федункив отшучивалась в ответ на вопросы о детях и не давала прямых комментариев на эту тему. Хранит молчание и её супруг.

Интерес к личной жизни Марины Федункив усилился после ее замужества в 2021 году. Актриса вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Избранник младше её на 13 лет. Пара долгое время скрывала отношения и открыла тайну только после свадьбы. Пара познакомилась на дне рождения общего друга, а спустя три недели случайно встретилась в самолете и решили, что это знак судьбы С этого момента начинается история их любви. Разница в возрасте сначала смущала Федункив, но серьезные намерения Маджи и его быстрое предложение руки и сердца развеяли все сомнения. Мама итальянца приняла российскую знаменитость в семью и быстро нашла общий язык с невесткой.