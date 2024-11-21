Марина Федункив в 53 года впервые стала матерью, пишут СМИ
StarHit: Марина Федункив в 53 года впервые стала матерью
Марина Федункив с её супругом Стефано Маджи. Обложка © . Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv
В Сети распространяется информация о том, что Марина Федункив впервые в жизни стала матерью. Ребёнок родился в браке с иностранцем Стефано Маджи.
Информацию о пополнении в семействе Федункив опубликовал «СтарХит». Впервые о том, что актриса в положении заподозрили ещё летом во время со съемок проекта «Первые на деревне». Однако пол малыша пара до сих пор тщательно скрывает.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что звезда телеканала ТНТ Марина Федункив станет мамой в 52 года от мужа-иностранца. Информация об этом просочилась со съёмочной площадки нового шоу «Первые на деревне». По словам очевидцев, артистка в кадре прячет округливший живот, однако во время перерыва на съёмках не скрывает своё положение.