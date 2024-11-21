Марина Федункив в 53 года впервые стала матерью, пишут СМИ

В Сети распространяется информация о том, что Марина Федункив впервые в жизни стала матерью. Ребёнок родился в браке с иностранцем Стефано Маджи.

Информацию о пополнении в семействе Федункив опубликовал «СтарХит». Впервые о том, что актриса в положении заподозрили ещё летом во время со съемок проекта «Первые на деревне». Однако пол малыша пара до сих пор тщательно скрывает.