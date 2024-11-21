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21 ноября, 07:25

Марина Федункив в 53 года впервые стала матерью, пишут СМИ

StarHit: Марина Федункив в 53 года впервые стала матерью

Марина Федункив с её супругом Стефано Маджи. Обложка © . Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Марина Федункив с её супругом Стефано Маджи. Обложка © . Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

В Сети распространяется информация о том, что Марина Федункив впервые в жизни стала матерью. Ребёнок родился в браке с иностранцем Стефано Маджи.

Информацию о пополнении в семействе Федункив опубликовал «СтарХит». Впервые о том, что актриса в положении заподозрили ещё летом во время со съемок проекта «Первые на деревне». Однако пол малыша пара до сих пор тщательно скрывает.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что звезда телеканала ТНТ Марина Федункив станет мамой в 52 года от мужа-иностранца. Информация об этом просочилась со съёмочной площадки нового шоу «Первые на деревне». По словам очевидцев, артистка в кадре прячет округливший живот, однако во время перерыва на съёмках не скрывает своё положение.

Мария Любицкая
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