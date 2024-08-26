Бузова врёт, а Федункив ждёт двойню: Парапсихолог раскрыла тайны звёзд

В последнее время Ольга Бузова подогревает интерес к своей персоне не только новостями о помолвке, но и намёками на долгожданную беременность. Поющая телеведущая спрашивает у подписчиков в соцсетях, кто у неё будет: мальчик или девочка. Некоторые подозревают артистку в желании лишний раз пропиариться и не верят в её интересное положение. Парапсихолог Джулия Лу в беседе с kp.ru рассказала, действительно ли звезда скоро станет мамой.

Эксперт отметила, что на данный момент светская львица не беременна. Однако в ближайшем будущем в её семье всё-таки случится пополнение.

«Не берусь говорить по срокам, так как это зависит от многих обстоятельств. Могу примерно предположить, что она забеременеет в течение года. Она всем говорит, что хочет девочку. Так и будет. У неё родится дочка», — рассказала Джулия Лу.

В этом месяце пользователи Интернета активно обсуждают беременность и другой звезды — Марины Федункив. В этом случае комментаторов смущает возраст актрисы, которой в этом году исполнится 53 года. По слухам, срок звезды «Реальных пацанов» составляет несколько месяцев. В отличие от Бузовой она никак не афиширует беременность и предпочитает хранить самое сокровенное в секрете.

«У Марины Федункив по судьбе я вижу двое детей — мальчика и девочку. Возможно, у неё будет двойня. Сейчас актриса действительно находится в положении. Предположения об ЭКО, скорее всего, верные. Отец — её законный муж», — сделала заявление Лу.