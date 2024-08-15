52-летняя Федункив из "Реальных пацанов" подогрела слухи о беременности

Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив не стала отрицать или подтверждать, что находится в интересном положении. Актриса, отшутившись, ушла от прямого ответа на вопрос, правда ли она беременна.

"Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, нет, это не смешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!", — отреагировала актриса в интервью "Стархит".

Актриса в 2021 году стала женой итальянца Стефано Маджи, мужчина моложе Федункив на 13 лет.