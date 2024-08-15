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15 августа, 11:30

52-летняя Федункив из "Реальных пацанов" подогрела слухи о беременности

Актриса Марина Федункив отшутилась по поводу слухов о своей первой беременности

Марина Федункив с мужем-иностранцем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Марина Федункив с мужем-иностранцем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив не стала отрицать или подтверждать, что находится в интересном положении. Актриса, отшутившись, ушла от прямого ответа на вопрос, правда ли она беременна.

"Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, нет, это не смешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!", — отреагировала актриса в интервью "Стархит".

Актриса в 2021 году стала женой итальянца Стефано Маджи, мужчина моложе Федункив на 13 лет.

"Стефано удивится": Звезда Comedy Woman Федункив рассказала об отношениях с мужем-итальянцем
"Стефано удивится": Звезда Comedy Woman Федункив рассказала об отношениях с мужем-итальянцем

Напомним, по данным СМИ, звезда телеканала ТНТ Марина Федункив готовится стать мамой в 52 года от мужа-иностранца. Информация об этом просочилась со съёмочной площадки нового шоу "Первые на деревне". По словам очевидцев, артистка в кадре прячет округливший живот, однако во время перерыва на съёмках не скрывает своё положение.

Дарья Нарыкова
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