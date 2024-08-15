Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив

Если говорить о рисках при беременности и родах, то до 50 лет они практически не отличаются от тех, о которых врачи предупреждают, скажем, в 30 или 35 лет. Но если пациентка старше 50 лет, риски увеличиваются, а при использовании уже донорских яйцеклеток — особенно. Самое серьезное осложнение — это так называемые гипертензии беременных. Это состояние, при котором повышается давление, появляются отёки и белок в моче,