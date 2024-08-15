Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив
Акушер-гинеколог Владимиров: Забеременеть после 50 лет сложно даже с помощью ЭКО
Сама Марина Федункив никак не комментирует слухи о беременности. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv
Самостоятельная беременность в 52 года — это крайне редкое явление, и всё же не относится к разряду невозможных. Об этом в беседе с Life.ru рассказал акушер-гинеколог, репродуктолог, врач клиники репродукции и генетики "Эн Джи Си" Виктор Владимиров.
По его словам, даже с помощью технологии ЭКО добиться беременности после 50 лет очень сложно, и важно понимать, что позитивный исход процедуры, если будущая мамочка — возрастная, возможен только с использованием донорских яйцеклеток.
Если говорить о рисках при беременности и родах, то до 50 лет они практически не отличаются от тех, о которых врачи предупреждают, скажем, в 30 или 35 лет. Но если пациентка старше 50 лет, риски увеличиваются, а при использовании уже донорских яйцеклеток — особенно. Самое серьезное осложнение — это так называемые гипертензии беременных. Это состояние, при котором повышается давление, появляются отёки и белок в моче,
акушер-гинеколог Виктор Владимиров.
По словам собеседника Life.ru, гестоз или токсикоз второй половины беременности — это действительно опасная ситуация, она может угрожать жизни самой мамочки, и здоровью её малыша. Женщина, которая решилась на роды в более зрелом возрасте, должна внимательно отнестись к своему самочувствию, избегать стрессов и регулярно наблюдаться у врача.
Ранее стало известно, что Марина Федункив, которую мы знаем и любим за её яркие роли в Comedy Woman и других комедийных проектах, готовится стать мамой в 52 года. Новость, что популярная артистка и её итальянский супруг Стефано Маджи ожидают первенца, стала настоящей сенсацией. Сама же звезда "Реальных пацанов" не стала отрицать или подтверждать, что находится в интересном положении. Актриса, отшутившись, ушла от прямого ответа на вопрос, правда ли она беременна.