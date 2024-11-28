«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 16:00

Странные сны, метеозависимость и ещё 4 признака, что в прошлой жизни вы были ведьмой

Порой сверхъестественные способности проявляются у тех, кто никогда не подозревал себя в близости к миру магии. Каковы признаки вашего ведовства — рассказывает Life.ru.

Иногда незаурядные колдовские способности могут таиться в самом серьёзном скептике или в самом преданном фанате научного подхода. Реинкарнация — своенравная дама! Может быть, и вы когда-нибудь сможете заговаривать предметы и открывать порталы в потусторонний мир? Мы собрали шесть признаков, что в вас есть ведьминская кровь.

1. Вас не подводит интуиция

Развитие интуиции — очень важный этап на пути обретения силы. Фото © «Шедеврум»

Развитие интуиции — очень важный этап на пути обретения силы. Фото © «Шедеврум»

Вы доверяете своему внутреннему чутью, и, как правило, обстоятельства складываются так, что всё происходит именно тем образом, как вы и предчувствовали. Развитая интуиция — это в принципе редкий навык, и во многих случаях он может свидетельствовать о выдающихся паранормальных способностях. Кстати, если по соционике вы интуит, у вас есть недюжинные шансы оказаться в прошлой жизни ведьмой.

2. На вашем теле есть метки

Это может быть витилиго, особое родимое пятно или россыпь родинок в виде созвездия Большой Медведицы. Телесные знаки могут многое рассказать о человеке, и способность к магии — не исключение. Если вы в прошлой жизни были ведьмой, ваше тело вспомнит это в жизни нынешней.

3. Вы метеозависимы

Если на вас сильно влияют такие вещи, как погода или положение планет, то, возможно, вы обладаете сверхъестественными способностями. Фото © «Шедеврум»

Если на вас сильно влияют такие вещи, как погода или положение планет, то, возможно, вы обладаете сверхъестественными способностями. Фото © «Шедеврум»

Ваше самочувствие сильно зависит от погоды? Тоже повод задуматься. Ведьмы и маги издавна были известны особенно чутким отношением к природным явлениям — будь то расположение звёзд, фазы Луны или особые метки на коре или корнях деревьев. Реакция на погоду — из той же оперы. Если вас заставляют слечь магнитные бури, то есть высокая вероятность того, что в прошлой жизни вашим родным городом был Салем.

4. Вам снятся странные сны

Если в ваших снах происходит какой-то температурный бред — это тоже может быть признаком того, что в прошлой жизни вы пали жертвой испанской инквизиции. Сны могут многое сказать как о нашем внутреннем мире, так и о мире вокруг нас. Кстати, у Life.ru уже выходил материал о том, к чему снятся различные предметы или явления.

5. Вы легко справляетесь с любой задачей

Каких женщин на Руси называли ведьмами и чем они отличались от европейских ворожей
Каких женщин на Руси называли ведьмами и чем они отличались от европейских ворожей

Для вас не существует слишком сложного задания и вы берётесь за любую работу, даже тяжёлую? Тогда добро пожаловать в клуб бывших ведьм! Ваша способность легко решать проблемы, свои или чужие, может свидетельствовать либо о том, что волшебники у вас в роду, либо о том, что вы сами в прошлом обладали сверхъестественными способностями.

6. У вас есть внутренний голос

Внутренний голос подскажет взвешенное решение в любой ситуации и тоже может быть признаком того, что вы были ведьмой в прошлой жизни. Фото © «Шедеврум»

Внутренний голос подскажет взвешенное решение в любой ситуации и тоже может быть признаком того, что вы были ведьмой в прошлой жизни. Фото © «Шедеврум»

Внутренний голос подсказывает вам, как поступить в той или иной ситуации? Это тоже может быть признаком, что вы были ведьмой в прошлой жизни. У тех, чьи способности проявляются в большей степени, этот голос, как правило, звучит сильнее.

Мы рассказали вам о главных признаках того, что в одном из своих предыдущих земных воплощений вы были практиком с сильными паранормальными способностями. Если вас заинтересовала тема сверхъестественного, то почитайте материал Life.ru о том, что означает линия сердца на вашей ладони.

Что значат повторяющиеся цифры в дате рождения и что они сулят человеку хорошего и плохого
Что значат повторяющиеся цифры в дате рождения и что они сулят человеку хорошего и плохого
Обложка ©

«Шедеврум»

Анна Волкова
  • Wow
  • Мистика
  • Эзотерика
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar