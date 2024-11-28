Странные сны, метеозависимость и ещё 4 признака, что в прошлой жизни вы были ведьмой
Порой сверхъестественные способности проявляются у тех, кто никогда не подозревал себя в близости к миру магии. Каковы признаки вашего ведовства — рассказывает Life.ru.
Иногда незаурядные колдовские способности могут таиться в самом серьёзном скептике или в самом преданном фанате научного подхода. Реинкарнация — своенравная дама! Может быть, и вы когда-нибудь сможете заговаривать предметы и открывать порталы в потусторонний мир? Мы собрали шесть признаков, что в вас есть ведьминская кровь.
1. Вас не подводит интуиция
Развитие интуиции — очень важный этап на пути обретения силы. Фото © «Шедеврум»
Вы доверяете своему внутреннему чутью, и, как правило, обстоятельства складываются так, что всё происходит именно тем образом, как вы и предчувствовали. Развитая интуиция — это в принципе редкий навык, и во многих случаях он может свидетельствовать о выдающихся паранормальных способностях. Кстати, если по соционике вы интуит, у вас есть недюжинные шансы оказаться в прошлой жизни ведьмой.
2. На вашем теле есть метки
Это может быть витилиго, особое родимое пятно или россыпь родинок в виде созвездия Большой Медведицы. Телесные знаки могут многое рассказать о человеке, и способность к магии — не исключение. Если вы в прошлой жизни были ведьмой, ваше тело вспомнит это в жизни нынешней.
3. Вы метеозависимы
Если на вас сильно влияют такие вещи, как погода или положение планет, то, возможно, вы обладаете сверхъестественными способностями. Фото © «Шедеврум»
Ваше самочувствие сильно зависит от погоды? Тоже повод задуматься. Ведьмы и маги издавна были известны особенно чутким отношением к природным явлениям — будь то расположение звёзд, фазы Луны или особые метки на коре или корнях деревьев. Реакция на погоду — из той же оперы. Если вас заставляют слечь магнитные бури, то есть высокая вероятность того, что в прошлой жизни вашим родным городом был Салем.
4. Вам снятся странные сны
Если в ваших снах происходит какой-то температурный бред — это тоже может быть признаком того, что в прошлой жизни вы пали жертвой испанской инквизиции. Сны могут многое сказать как о нашем внутреннем мире, так и о мире вокруг нас. Кстати, у Life.ru уже выходил материал о том, к чему снятся различные предметы или явления.
5. Вы легко справляетесь с любой задачей
Для вас не существует слишком сложного задания и вы берётесь за любую работу, даже тяжёлую? Тогда добро пожаловать в клуб бывших ведьм! Ваша способность легко решать проблемы, свои или чужие, может свидетельствовать либо о том, что волшебники у вас в роду, либо о том, что вы сами в прошлом обладали сверхъестественными способностями.
6. У вас есть внутренний голос
Внутренний голос подскажет взвешенное решение в любой ситуации и тоже может быть признаком того, что вы были ведьмой в прошлой жизни. Фото © «Шедеврум»
Внутренний голос подсказывает вам, как поступить в той или иной ситуации? Это тоже может быть признаком, что вы были ведьмой в прошлой жизни. У тех, чьи способности проявляются в большей степени, этот голос, как правило, звучит сильнее.
Мы рассказали вам о главных признаках того, что в одном из своих предыдущих земных воплощений вы были практиком с сильными паранормальными способностями. Если вас заинтересовала тема сверхъестественного, то почитайте материал Life.ru о том, что означает линия сердца на вашей ладони.
«Шедеврум»