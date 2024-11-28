Странные сны, метеозависимость и ещё 4 признака, что в прошлой жизни вы были ведьмой

Иногда незаурядные колдовские способности могут таиться в самом серьёзном скептике или в самом преданном фанате научного подхода. Реинкарнация — своенравная дама! Может быть, и вы когда-нибудь сможете заговаривать предметы и открывать порталы в потусторонний мир? Мы собрали шесть признаков, что в вас есть ведьминская кровь.

1. Вас не подводит интуиция

Развитие интуиции — очень важный этап на пути обретения силы. Фото © «Шедеврум»

Вы доверяете своему внутреннему чутью, и, как правило, обстоятельства складываются так, что всё происходит именно тем образом, как вы и предчувствовали. Развитая интуиция — это в принципе редкий навык, и во многих случаях он может свидетельствовать о выдающихся паранормальных способностях. Кстати, если по соционике вы интуит, у вас есть недюжинные шансы оказаться в прошлой жизни ведьмой.

2. На вашем теле есть метки

Это может быть витилиго, особое родимое пятно или россыпь родинок в виде созвездия Большой Медведицы. Телесные знаки могут многое рассказать о человеке, и способность к магии — не исключение. Если вы в прошлой жизни были ведьмой, ваше тело вспомнит это в жизни нынешней.

3. Вы метеозависимы

Если на вас сильно влияют такие вещи, как погода или положение планет, то, возможно, вы обладаете сверхъестественными способностями. Фото © «Шедеврум»

Ваше самочувствие сильно зависит от погоды? Тоже повод задуматься. Ведьмы и маги издавна были известны особенно чутким отношением к природным явлениям — будь то расположение звёзд, фазы Луны или особые метки на коре или корнях деревьев. Реакция на погоду — из той же оперы. Если вас заставляют слечь магнитные бури, то есть высокая вероятность того, что в прошлой жизни вашим родным городом был Салем.

4. Вам снятся странные сны

Если в ваших снах происходит какой-то температурный бред — это тоже может быть признаком того, что в прошлой жизни вы пали жертвой испанской инквизиции. Сны могут многое сказать как о нашем внутреннем мире, так и о мире вокруг нас. Кстати, у Life.ru уже выходил материал о том, к чему снятся различные предметы или явления.

5. Вы легко справляетесь с любой задачей

Для вас не существует слишком сложного задания и вы берётесь за любую работу, даже тяжёлую? Тогда добро пожаловать в клуб бывших ведьм! Ваша способность легко решать проблемы, свои или чужие, может свидетельствовать либо о том, что волшебники у вас в роду, либо о том, что вы сами в прошлом обладали сверхъестественными способностями.

6. У вас есть внутренний голос

Внутренний голос подскажет взвешенное решение в любой ситуации и тоже может быть признаком того, что вы были ведьмой в прошлой жизни. Фото © «Шедеврум»

Внутренний голос подсказывает вам, как поступить в той или иной ситуации? Это тоже может быть признаком, что вы были ведьмой в прошлой жизни. У тех, чьи способности проявляются в большей степени, этот голос, как правило, звучит сильнее.