В дни ретроградного Меркурия 2024 эти знаки зодиака рискуют стать нищенками
Ретроградный Меркурий продлится в этом году, как обычно, 20 дней — с 26 ноября по 15 декабря. Представляем вам список знаков зодиака, которые столкнутся в этот период с реальными финансовыми проблемами.
Меркурий в ретрограде всегда очень непростой период. Это явление родом из космоса, но может вызывать настоящие проблемы на земле: влиять на самочувствие людей, природу и даже работу техники. Некоторым знакам зодиака в ближайшие 20 дней надо насторожиться: вас могут ожидать серьёзные финансовые ямы.
Знак зодиака Телец
Знак зодиака Телец столкнётся с финансовыми трудностями в ретроградный Меркурий 2024. Фото © Life.ru
У тех, чья дата рождения выпала на знак зодиака Телец, в ретроградный Меркурий 2024 карманы заметно опустеют: ожидайте серьёзных трат на важные вещи, например ремонт. Внезапно потёкший кран или плесень на натяжных потолках? Или вообще прорыв батареи? Всё это может случиться в декабре 2024 года. Но не отчаивайтесь: после 15-го числа ретроград отступит — и вы сможете потихоньку начать восстанавливать утраченные средства.
Знак зодиака Козерог
Знак зодиака Козерог может стать жертвой мошенников в ретроградный Меркурий 2024. Фото © Life.ru
Рождённые под знаком зодиака Козерог, пожалуйста, берегитесь в этот ретроградный Меркурий! Вы можете стать жертвой мошенников, так что будьте начеку. Никому не говорите код из СМС, постарайтесь не отвечать на звонки с незнакомых номеров и ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои личные данные. Иначе вас смогут развести на кругленькую сумму.
Знак зодиака Рыбы
Знак зодиака Рыбы и ретроградный Меркурий. Карманы пострадают от их собственных желаний. Фото © Life.ru
Для людей, рождённых под знаком зодиака Рыбы, конец года станет очень непростым с финансовой точки зрения. Смиритесь с тем, что вам придётся сильно затянуть пояса. При этом причиной таких трат станут отнюдь не обстоятельства, а ваши собственные желания: вам может внезапно захотеться чего-то эдакого — и всё, прощай, месячный оклад!
Знак зодиака Скорпион
Знак зодиака Скорпион: в ретроградный Меркурий 2024 придётся продать что-то из одежды или техники. Фото © Life.ru
Те, кто по знаку зодиака Скорпион, в этом декабре особенно сильно обнищают. Возможно, вам даже придётся продать что-то из одежды или техники, чтобы покрыть убытки. Если вы Скорпион и хотите начать свой бизнес, то ретроградный Меркурий 2024 — худшее время для того, чтобы это сделать. Такое дело с высокой вероятностью может просто развалиться, а разгребать последствия придётся именно вам.
Если вы Телец, Козерог, Рыбы или Скорпион и вам стало страшно от таких прогнозов, сильно, пожалуйста, не пугайтесь. Во-первых, ретроградный Меркурий закончится, причём не когда-нибудь, а 15 декабря. Во-вторых, после 15-го вы сможете выровнять свой финансовый ландшафт. А Life.ru подскажет вам, какие вещи было бы неплохо завести в доме, если вы хотите разбогатеть в новом, 2025 году.
Шедеврум