В дни ретроградного Меркурия 2024 эти знаки зодиака рискуют стать нищенками

Меркурий в ретрограде всегда очень непростой период. Это явление родом из космоса, но может вызывать настоящие проблемы на земле: влиять на самочувствие людей, природу и даже работу техники. Некоторым знакам зодиака в ближайшие 20 дней надо насторожиться: вас могут ожидать серьёзные финансовые ямы.

Знак зодиака Телец

Знак зодиака Телец столкнётся с финансовыми трудностями в ретроградный Меркурий 2024. Фото © Life.ru

У тех, чья дата рождения выпала на знак зодиака Телец, в ретроградный Меркурий 2024 карманы заметно опустеют: ожидайте серьёзных трат на важные вещи, например ремонт. Внезапно потёкший кран или плесень на натяжных потолках? Или вообще прорыв батареи? Всё это может случиться в декабре 2024 года. Но не отчаивайтесь: после 15-го числа ретроград отступит — и вы сможете потихоньку начать восстанавливать утраченные средства.

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог может стать жертвой мошенников в ретроградный Меркурий 2024. Фото © Life.ru

Рождённые под знаком зодиака Козерог, пожалуйста, берегитесь в этот ретроградный Меркурий! Вы можете стать жертвой мошенников, так что будьте начеку. Никому не говорите код из СМС, постарайтесь не отвечать на звонки с незнакомых номеров и ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои личные данные. Иначе вас смогут развести на кругленькую сумму.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы и ретроградный Меркурий. Карманы пострадают от их собственных желаний. Фото © Life.ru

Для людей, рождённых под знаком зодиака Рыбы, конец года станет очень непростым с финансовой точки зрения. Смиритесь с тем, что вам придётся сильно затянуть пояса. При этом причиной таких трат станут отнюдь не обстоятельства, а ваши собственные желания: вам может внезапно захотеться чего-то эдакого — и всё, прощай, месячный оклад!

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион: в ретроградный Меркурий 2024 придётся продать что-то из одежды или техники. Фото © Life.ru

Те, кто по знаку зодиака Скорпион, в этом декабре особенно сильно обнищают. Возможно, вам даже придётся продать что-то из одежды или техники, чтобы покрыть убытки. Если вы Скорпион и хотите начать свой бизнес, то ретроградный Меркурий 2024 — худшее время для того, чтобы это сделать. Такое дело с высокой вероятностью может просто развалиться, а разгребать последствия придётся именно вам.