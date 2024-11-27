Какие виды дресс-кода бывают, чем они отличаются и где уместны: подробный гайд Life.ru

Скоро наступит горячая пора новогодних корпоративов — и все мы столкнёмся с непростой задачей: что надеть на праздник. Специально для того, чтобы вам было легче определиться с выбором, Life.ru представляет путеводитель по видам дресс-кода. Расскажем про главные фишки, различия и куда можно надевать.

Что такое дресс-код White Tie

Чёрный фрак, белая рубашка, платье в пол: дресс-код White Tie очень строгий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / c12, Dean Drobot, Kiselev Andrey Valerevich

Самый формальный дресс-код из всех, что присутствуют в мире дресс-кодов, и одновременно самый старый из них. Он уместен на таких мероприятиях, как дипломатические приёмы, благотворительные балы, ужины у высокопоставленных лиц. Для мужчин такой дресс-код будет выглядеть так: чёрный фрак, белая рубашка, формальная обувь. Для женщин правила следующие: длинное платье в пол, меховая накидка на плечи и драгоценности.

Что такое дресс-код Black Tie

Чуть менее формальный дресс-код Black Tie предполагает смокинг для мужчин и немного более короткое платье для женщин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot, © Freepik

«Чёрный галстук» чуть менее формален. Этот дресс-код отлично подойдёт для вечернего приёма, театра или оперы. Мужчины в рамках Black Tie будут выглядеть так: чёрный смокинг, белая рубашка, на ногах — броги или оксфорды. Для женщин этот дресс-код тоже менее строгий: платье может быть ниже колена, а не прямо в пол, а обуться можно в туфли-лодочки или босоножки.

В чём фишка дресс-кода коктейльной вечеринки

Дресс-код для коктейльной вечеринки — это классический чёрный костюм и коктейльное платье до колен. Фото © Freepik / benzoix, Freepik / diana_mironenko

Это ещё менее формальный дресс-код, который отлично подойдёт для коктейльной вечеринки. Званый ужин, премьера фильма или спектакля, семейное торжество — это всё туда же. Мужчинам можно надеть классический чёрный костюм с галстуком и чёрные туфли, а женщинам ­— коктейльное платье до колен (можно и выше), топы, юбки, брючные костюмы.

Что такое дресс-код Business Casual — деловой повседневный стиль

Business Casual: тёмные брюки, спортивная куртка; для женщин — юбка-карандаш. Фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Все дресс-коды формата Casual, в принципе, достаточно неформальны, но какие-то рамки приличия всё же стоит соблюдать. Например, деловой кэжуал придётся кстати в офисе, на конференции или в командировках. Мужчинам в таком стиле подойдут тёмные или цвета хаки брюки, универсальная (без лампасов) спортивная куртка или пиджак. Всё то же самое справедливо и для женского кэжуала, а ещё можно надеть юбку-карандаш.

Что такое дресс-код Smart Casual (повседневный стиль)

Smart Casual: самый свободный дресс-код. Можно надеть даже кроссовки! Фото © Freepik / halayalex, © Freepik / mariamarkevich

Это облегчённая версия стиля Business Casual. В таком стиле можно приходить как на работу, так и, например, в клуб или бар. Для мужчин здесь допустимы футболки, джинсы и кроссовки, а женщины могут позволить себе короткие юбки, яркий макияж и даже спортивную одежду.