Тест: Советская модница или замухрышка — отгадайте фильм СССР по кадру с маникюром

В кино СССР особое внимание всегда уделялось не только сюжету, но и ярким образам, где каждая деталь играет свою важную роль. Маникюр героинь — это не просто элемент ухода за собой, а настоящий акцент на женственности и стиле, который многое может рассказать о характере и внутреннем мире. Давайте вместе погрузимся в атмосферу моды и попробуем взглянуть на культовые картины под другим углом — более женским. Сможете угадать название фильма всего лишь по кадру с руками?