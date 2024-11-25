5 слишком идеальных героев из советского кино, которые и сегодня бесят зрителей

Советское кино подарило нам множество персонажей, которых мы привыкли считать положительными. Однако среди них есть те, чьё поведение или характерные черты заставляют зрителей не восхищаться, а, напротив, испытывать раздражение. В этой подборке мы расскажем о пяти героях, которые, несмотря на их «положительный» статус, вызывают самые противоречивые эмоции.

Гоша из «Москва слезам не верит» — идеальный мужчина с сюрпризом

Положительные герои СССР, которые вызывают раздражение, — Гоша из «Москва слезам не верит». Фото © фильм «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Гоша на протяжении фильма казался идеальным мужчиной — уверенным, заботливым и хозяйственным, но он проявил свои слабости в ключевой момент. Героя сильно задело то, что Катерина скрывала от него свою должность — она руководила огромным заводом и была успешным директором. Когда об этом случайно упомянул бывший мужчина Кати, Гоша воспринял это как унижение своего социального статуса, хотя сам был высокооплачиваемым слесарем. Его обида оказалась несоразмерной поводу, и в итоге этот конфликт лишь подчеркнул уязвимость героя и неспособность принять реальность без драматических реакций.

Елена Малаева из «Гаража» — защитница справедливости с радикальным подходом

Герои советского кино, которые раздражают зрителей, — Елена Малаева из «Гаража». Фото © фильм «Гараж», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Лия Ахеджакова создала яркий образ борца за права обиженных пайщиков. Елена Малаева запомнилась зрителям тем, что закрыла двери гаражного кооператива и спрятала ключ, чтобы никто не смог уйти, пока не будет восстановлена справедливость. Но её методы вызывают вопросы: такие радикальные действия игнорируют обстоятельства других людей и, более того, ставят под угрозу её собственное благополучие и заботу о ребёнке. Это вызывает у зрителей смешанные чувства — от восхищения до негодования.

Мальвина из «Приключений Буратино» — диктатор в голубом

Почему советская Мальвина из «Приключений Буратино» бесит. Фото © фильм «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk

Мальвина с её голубыми волосами и строгими правилами, казалось бы, должна была стать примером для подражания. Однако её подход к воспитанию Буратино, напоминающий поведение строгого учителя, часто выглядит тираническим. Неповиновение карается чуланом, а любые попытки выйти за рамки её «идеальной» дисциплины заканчиваются осуждением. Такой педагогический стиль заставляет зрителей не симпатизировать героине, а раздражаться.

Ипполит из «Иронии судьбы» — образец ревности

Такие правильные герои советских фильмов, которые вас удивят, — Ипполит из «Иронии судьбы». Фото © фильм «Ирония судьбы, или с Лёгким паром», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kino-teatr

В культовом фильме «Ирония судьбы» Ипполит должен был стать надёжной опорой для своей невесты Нади. Но вместо этого он превращается в ходячий источник напряжения. Сцены с его приступами ревности, категорическими обвинениями и неспособностью выслушать Надю заставляют зрителей не сопереживать герою, а раздражаться из-за его незрелости и излишней импульсивности.

Ольга Рыжова из «Служебного романа» — излишняя навязчивость

5 персонажей СССР, которые раздражают своим правильным поведением, — Ольга Рыжова из «Служебного романа». Фото © фильм «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Ольга Рыжова, хотя и милая в исполнении Светланы Немоляевой, вызывает дискомфорт своим поведением. Её стремление вернуть любовь бывшего возлюбленного Самохвалова выглядит слишком навязчиво, а комментарии героини по поводу его семьи и кулинарных способностей жены — бестактно. Эта инфантильность, особенно в профессиональной обстановке, делает персонажа менее привлекательным.